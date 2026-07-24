Φεύγει από τη Σεντ-Ετιέν για τη «δελεαστική πρόταση κυπριακής ομάδας»

Mετά από 12 χρόνια στη Σεντ-Ετιέν και παρά το γεγονός ότι έχει ακόμη δύο χρόνια συμβόλαιο με την γαλλική ομάδα ο Μικαέλ Ναντέ ετοιμάζει βαλίτσες για το κυπριακό πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με Μέσα της Γαλλίας ο 27χρονος ποδοσφαιριστής συμφώνησε για να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη.

Όπως σημειώνεται, η ομάδα της Λεμεσού έχει καταθέσει μία ελκυστική πρόταση στον ποδοσφαιριστή και είναι κοντά σε συμφωνία.

Ο Ναντέ εντάχθηκε στη Σεντ Ετιέν από πολύ μικρός και φόρεσε τη φανέλα της μέχρι σήμερα, με εξαίρεση τη σεζόν 2020-21 όταν έπαιξε δανεικός στην Ρουέν.

Σύμφωνα με το transfermarkt η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 3.000.000 ευρώ.