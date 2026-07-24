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Όγδοη καλύτερη αθλήτρια σε ολόκληρη την Κοινοπολιτεία η Μαρία Μάρκου

ΓΗΠΕΔΟ

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Όγδοη καλύτερη αθλήτρια σε ολόκληρη την Κοινοπολιτεία η Μαρία Μάρκου

Ιστορική παρουσία για την Μαρία Μάρκου στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης!

Του Ηλία Πράτσου – Απεσταλμένος ΚΟΕ

Η Μαρία Μάρκου μπορεί να αισθάνεται τρομερά περήφανη και ικανοποιημένη από την ιστορική παρουσία της στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης!

Η Κύπρια πρωταθλήτρια της παρά-άρσης βαρών, σήκωσε τα 103kg και τα 106kg για να αποθεωθεί από το κοινό στην Armadillo Arena, ενώ και η ίδια φάνηκε να χαίρεται πολύ τόσο τις επιτυχείς προσπάθειές της όσο και γενικότερα την όλη εμπειρία.

Ρεαλιστική πιθανότητα για μετάλλιο δεν υπήρχε, αφού η Μαρία αγωνίστηκε στην ενοποιημένη κατηγορία (67kg, 73kg, 79kg, 86kg και +86kg), γεγονός που αύξησε σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας, καθώς η Κύπρια Παραολυμπιονίκης αυτό το διάστημα σηκώνει τα βάρη στη χαμηλότερη κατηγορία από αυτές, δηλαδή τα 67 κιλά. Τονίζεται ότι στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού είχε αγωνιστεί σε ακόμη χαμηλότερη κατηγορία, αυτή των 61 κιλών, καταλαμβάνοντας την 9η θέση.

Το ότι δεν κατάφερε να σηκώσει και τα 109kg δεν αλλάζει την θετική της παρουσία στην διοργάνωση, γεμίζοντας με χαρά και περηφάνια όλα τα μέλη της αποστολής της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Σκωτία αλλά και όλους τους Κύπριους! Πολύ περισσότερο τους δικούς της ανθρώπους και κυρίως τον εαυτό της.

Με συνολικά 89.4 βαθμούς στην κατηγορία Heavyweight η Μαρία τερμάτισε στην 8η θέση σε σύνολο 12 αθλητριών, μετέχοντας στο δεύτερο γκρουπ. Είναι χαρακτηριστικό πως οι πρώτες πέντε αθλήτριες (όλες του πρώτου γκρουπ) ανήκαν στις βαρύτερες  κατηγορίες, όπως και ήταν αναμενόμενο.

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