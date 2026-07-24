Στους Σίξερς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς!

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποφάσισε το επόμενο βήμα της τεράστιας καριέρας του και θα συνεχίσει στους Φιλαδέλφεια 76ερς, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών έναντι 8 εκατομμυρίων δολαρίων, με player option για τη δεύτερη σεζόν.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Ριτς Πολ, CEO της Klutch Sports Group και επί χρόνια εκπρόσωπος του «Βασιλιά», μέσω του ESPN, επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία που αλλάζει τα δεδομένα στην Ανατολική Περιφέρεια.

Η επιλογή του ΛεΜπρόν έρχεται κόντρα στα σενάρια των τελευταίων εβδομάδων που τον ήθελαν να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής είτε στους Μαϊάμι Χιτ, όπου έγραψε ιστορία κατακτώντας δύο πρωταθλήματα, είτε στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, την ομάδα με την οποία κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του και αποτελεί το απόλυτο σύμβολο της πόλης.

Ο 41χρονος πλέον σούπερ σταρ επέλεξε τελικά τη Φιλαδέλφεια, σε μία κίνηση που δείχνει πως προτεραιότητά του δεν ήταν ένα μεγάλο οικονομικά συμβόλαιο, αλλά η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη διεκδίκηση ενός ακόμη τίτλου.

Το χαμηλό ύψος της συμφωνίας δίνει στους Σίξερς μεγαλύτερη ευελιξία στο salary cap, επιτρέποντας στην ομάδα να κινηθεί πιο δυναμικά για την ενίσχυση του ρόστερ γύρω από τον Τζέιμς και τους βασικούς της πρωταγωνιστές. Ήδη στο σύνολο της ομάδας υπάρχουν πολύ ποιοτικοί παίκτες, όπως ο Ταϊρίς Μάξεϊ, ο Τζέιλεν Μπράουν, ο Βι Τζέι Έτζκομπ και ο Τζοέλ Εμπίντ.

Με αυτή την απόφαση, ο ΛεΜπρόν δείχνει πως παραμένει προσηλωμένος στον μεγάλο στόχο: να αγωνιστεί σε ένα σύνολο ικανό να πρωταγωνιστήσει και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, ακόμη και αν αυτό σημαίνει πως αφήνει στην άκρη μια πιο προσοδοφόρα συμφωνία.

Ο «Βασιλιάς» ξεκίνησε την πορεία του στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, όπου αγωνίστηκε από το 2003 έως το 2010, πριν μετακομίσει στους Μαϊάμι Χιτ (2010-2014), με τους οποίους κατέκτησε δύο πρωταθλήματα. Το 2014 επέστρεψε στο Κλίβελαντ, οδηγώντας τους Καβαλίερς στο ιστορικό πρωτάθλημα του 2016, ενώ από το 2018 μέχρι και πρόσφατα φόρεσε τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς, κατακτώντας ακόμη έναν τίτλο το 2020.

Στα 23 χρόνια παρουσίας του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ο Τζέιμς έχει αφήσει το αποτύπωμά του με εντυπωσιακούς αριθμούς. Σε 1.622 αγώνες κανονικής περιόδου μετρά κατά μέσο όρο 26,8 πόντους, 7,5 ριμπάουντ, 7,4 ασίστ και 1,5 κλεψίματα σε 37,6 λεπτά συμμετοχής.

Στα playoffs, όπου έχει γράψει μερικές από τις πιο εμβληματικές σελίδες στην ιστορία του ΝΒΑ, οι αριθμοί του παραμένουν εξίσου εντυπωσιακοί: σε 302 παιχνίδια έχει κατά μέσο όρο 28,2 πόντους, 8,9 ριμπάουντ, 7,2 ασίστ και 1,7 κλεψίματα σε 41,2 λεπτά ανά αγώνα.

Πηγή: sport-fm.gr