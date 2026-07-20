BINTEO: Η απονομή του τροπαίου στην Ισπανία

Το τρόπαιο ψηλά στον... ουρανό!

Απονεμήθηκε το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ισπανία, η οποία επικράτησε 1-0 της Αργεντινής, σε παιχνίδι 120 λεπτών που διεξήχθη το βράδυ της Κυριακής (19/07). Ο Ντόναλντ Τραμπ ως ο... οικοδεσπότης της διοργάνωσης, δίπλα στον Ινφαντίνο, έδωσαν αρχικά τα αναμνηστικά μετάλλια στην Αργεντινή ως η φιναλίστ, ενώ στη συνέχεια δόθηκε το τρόπαιο στους παίκτες της Ισπανίας οι οποίοι φανερά χαρούμενοι το γιόρτασαν με την ψυχή τους.

Πάντως, ο Τραμπ αποδοκιμάστηκε από την στιγμή που έκανε την εμφάνιση του στον αγωνιστικό χώρο...