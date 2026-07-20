BINTEO: Η απονομή του τροπαίου στην Ισπανία
ΓΗΠΕΔΟ
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Εν μέσω αποδοκιμασιών, καθώς η απονομή έγινε από τον Τραμπ
Το τρόπαιο ψηλά στον... ουρανό!
Απονεμήθηκε το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ισπανία, η οποία επικράτησε 1-0 της Αργεντινής, σε παιχνίδι 120 λεπτών που διεξήχθη το βράδυ της Κυριακής (19/07). Ο Ντόναλντ Τραμπ ως ο... οικοδεσπότης της διοργάνωσης, δίπλα στον Ινφαντίνο, έδωσαν αρχικά τα αναμνηστικά μετάλλια στην Αργεντινή ως η φιναλίστ, ενώ στη συνέχεια δόθηκε το τρόπαιο στους παίκτες της Ισπανίας οι οποίοι φανερά χαρούμενοι το γιόρτασαν με την ψυχή τους.
Πάντως, ο Τραμπ αποδοκιμάστηκε από την στιγμή που έκανε την εμφάνιση του στον αγωνιστικό χώρο...
WATCH: President Trump insists on celebrating with the Spanish team at the World Cup 2026 final trophy ceremony, prompting FIFA President Infantino to run and urge him to go off the stage. pic.twitter.com/CyQUS1LJao— Tabz (@TabzLIVE) July 19, 2026