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Tο αστρονομικό ποσό που κερδίζει η Ισπανία από την κατάκτηση του Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Tο αστρονομικό ποσό που κερδίζει η Ισπανία από την κατάκτηση του Μουντιάλ

Χρυσάφι για τη «ρόχα»

Η Ισπανία είδε την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 να μετατρέπεται και σε οικονομικό θρίαμβο, καθώς η FIFA θα μοιράσει στη «ρόχα» ένα ποσό που δεν έχει δοθεί ποτέ ξανά σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε, μετά το 1-0 επί της Αργεντινής στον τελικό της Νέας Υόρκης, θα εισπράξει 43.300.000 ευρώ, το μεγαλύτερο μπόνους που έχει δοθεί σε νικήτρια του θεσμού.

Η φιναλίστ Αργεντινή θα λάβει 28.600.000 ευρώ, ενώ η τρίτη Αγγλία θα ενισχύσει τα ταμεία της με 25.100.000 ευρώ. Η Γαλλία, που τερμάτισε τέταρτη, θα πάρει 23.400.000 ευρώ, συνεχίζοντας την ανοδική οικονομική κλίμακα των τελευταίων διοργανώσεων.

Οι ομάδες των προημιτελικών εξασφάλισαν ποσά από 15.600.000 έως 17.300.000 ευρώ, ενώ η φάση των «16» απέφερε από 10.400.000 έως 13.000.000 ευρώ. Στη φάση των «32», οι συμμετέχουσες ομάδες πήραν από 9.500.000 έως 10.400.000 ευρώ, ενώ ακόμη και η παρουσία στους ομίλους εξασφάλισε από 7.800.000 έως 8.700.000 ευρώ.

Το Μουντιάλ 2026 αποδείχθηκε έτσι όχι μόνο ιστορικό για την Ισπανία, αλλά και η πιο πλούσια διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού.

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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