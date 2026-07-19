Αρνητικό στατιστικό για την Αργεντινή στο πρώτο 45λεπτο

Το πρώτο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή κύλησε χωρίς γκολ και χωρίς μεγάλες συγκινήσεις.

Μάλιστα, η «αλμπισελέστε» ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος της σπουδαίας αναμέτρησης χωρίς να έχει κάνει ούτε μία τελική προσπάθεια για γκολ, ούσα μόλις η δεύτερη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης που πήγε στα αποδυτήρια χωρίς να έχει απειλήσει καθόλου την εστία της αντιπάλου της.

Η πρώτη ομάδα στην οποία συνέβη αυτό ήταν η εθνική Γαλλίας, όταν αντιμετώπισε την Αργεντινή στον τελικό του προηογούμενου Μουντιάλ, το 2022 στο Κατάρ.