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Πήρε θέση πίσω από αλεξίσφαιρο πλέξιγκλας o Tραμπ

ΓΗΠΕΔΟ

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Πήρε θέση πίσω από αλεξίσφαιρο πλέξιγκλας o Tραμπ

Με ελικόπτερο έφτασε στον τελικό του Μουντιάλ

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, όλα τα βλέμματα στράφηκαν στον ουρανό πάνω από το MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ.

Αρκετά ελικόπτερα πέταξαν πάνω από το γήπεδο, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να επιβαίνει σε ένα από αυτά, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή άφιξη για την τελευταία πράξη του Μουντιάλ.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ κατευθύνθηκε στα επίσημα του γηπέδου, όπου τον περίμενε ειδικά διαμορφωμένος χώρος με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Μπροστά από τη θέση του είχε τοποθετηθεί μεγάλο αλεξίσφαιρο πλέξιγκλας, ενώ στο πλευρό του βρέθηκαν η σύζυγός του, Μελάνια Τραμπ, και ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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