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ΒΙΝΤΕΟ: Απίθανο show στο ημίχρονο του τελικού με Μαντόνα, Ροναλντίνιο, Ρονάλντο και Σακίρα!

ΓΗΠΕΔΟ

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ΒΙΝΤΕΟ: Απίθανο show στο ημίχρονο του τελικού με Μαντόνα, Ροναλντίνιο, Ρονάλντο και Σακίρα!

Eντυπωσιακό 15λεπτο, ενώ ξεχώρισε το μήνυμα στο τέλος

Απίθανο το show στην ανάπαυλα του τελικού ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. 

Η Μαντόνα έκανε την εμφάνιση της, με τους Ροναλντίνιο και Ρονάλντο να την... οδηγούν με ειδικό όχημα στον αγωνιστικό χώρο! Οι δύο αστέρες του ποδοσφαίρου φάνηκαν να απολαμβάνουν την στιγμή, ενώ γνώρισαν την αποθέωση. 

Στη συνέχεια, πήρε τα... ηνία το ποπ συγκρότημα της Ν.Κορέας, ΒΤS, ενώ ο Τζάστιν Μπίμπερ με την κιθάρα του, είχε την τιμητική του. 

Το εντυπωσιακό show έλαβε τέλος με την εκρηκτική Σακίρα η οποία με το τραγούδι του Μουντιάλ 2026, ξεσήκωσε το κοινό! Μάλιστα, με πολλά μικρά παιδιά που πήραν θέση στον αγωνιστικό χώρο, στάλθηκε το μήνυμα για αγάπη, αποδοχή και ειρήνη.

Κατηγορίες

World Cup 2026

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