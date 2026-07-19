ΒΙΝΤΕΟ: Απίθανο show στο ημίχρονο του τελικού με Μαντόνα, Ροναλντίνιο, Ρονάλντο και Σακίρα!

Απίθανο το show στην ανάπαυλα του τελικού ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή.

Η Μαντόνα έκανε την εμφάνιση της, με τους Ροναλντίνιο και Ρονάλντο να την... οδηγούν με ειδικό όχημα στον αγωνιστικό χώρο! Οι δύο αστέρες του ποδοσφαίρου φάνηκαν να απολαμβάνουν την στιγμή, ενώ γνώρισαν την αποθέωση.

Στη συνέχεια, πήρε τα... ηνία το ποπ συγκρότημα της Ν.Κορέας, ΒΤS, ενώ ο Τζάστιν Μπίμπερ με την κιθάρα του, είχε την τιμητική του.

Το εντυπωσιακό show έλαβε τέλος με την εκρηκτική Σακίρα η οποία με το τραγούδι του Μουντιάλ 2026, ξεσήκωσε το κοινό! Μάλιστα, με πολλά μικρά παιδιά που πήραν θέση στον αγωνιστικό χώρο, στάλθηκε το μήνυμα για αγάπη, αποδοχή και ειρήνη.

Justin Bieber performing ‘Everything Hallelujah’ at the World Cup final halftime!

Hallelujah!🤩 pic.twitter.com/HEEIjf6Gn8 — Nicholas ✟ (@lorenzo_xv) July 19, 2026

SUGA and RM performing "Dynamite" at the FIFA World Cup Final Halftime Show. 😭🔥



BTS AT WORLD CUP 2026#BTSxWORLDCUP2026#BTSHALFTIMESHOWpic.twitter.com/JfV7g34vcH — AGUST D CHARTS (@DataAgustD) July 19, 2026

Burna Boy & Shakira performing “Dai Dai” at the FIFA World Cup Final Half Time show 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/DKyIbBZIo0 — OLAMIDE 🌸💖 (@Olamide0fficial) July 19, 2026