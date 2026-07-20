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Η Χρυσή Βίβλος των Μουντιάλ: Δεύτερη κατάκτηση για την Ισπανία, έπιασε Γαλλία και Ουρουγουάη!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Χρυσή Βίβλος των Μουντιάλ: Δεύτερη κατάκτηση για την Ισπανία, έπιασε Γαλλία και Ουρουγουάη!

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Η Ισπανία κατέκτησε το Μουντιάλ 2026, επικρατώντας 1-0 της Αργεντινής στον τελικό της Νέας Υόρκης. Το γκολ του Φεράν Τόρες στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης έφερε τη «ρόχα» ξανά στην κορυφή του κόσμου, ολοκληρώνοντας μια πορεία που θύμισε έντονα το ιστορικό 2010.

Με αυτήν τη νίκη, η Ισπανία επέστρεψε στην κορυφή μετά από 16 χρόνια, φτάνοντας τις δύο κατακτήσεις στη διοργάνωση. Το νέο τρόπαιο την ανεβάζει στο ίδιο επίπεδο με Γαλλία και Ουρουγουάη, ενώ αφήνει πίσω την Αγγλία στη σχετική λίστα.

Η «ρόχα» επιστρέφει έτσι στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα με τον πιο εμφατικό τρόπο, χάρη σε ένα γκολ που θα μείνει στην ιστορία.

Η χρυσή βίβλος

5 κατακτήσεις: Βραζιλία (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

4 κατακτήσεις: Γερμανία (1954, 1974, 1990, 2014), Ιταλία (1934, 1938, 1982, 2006)

3 κατακτήσεις: Αργεντινή (1978, 1986, 2022)

2 κατακτήσεις: Ισπανία (2010, 2026), Γαλλία (1998, 2018), Ουρουγουάη (1930, 1950)

1 κατάκτηση: Αγγλία (1966)

Αναλυτικά:

1930 Ουρουγουάη

1934 Ιταλία

1938 Ιταλία

1950 Ουρουγουάη

1954 Γερμανία

1958 Βραζιλία

1962 Βραζιλία

1966 Αγγλία

1970 Βραζιλία

1974 Γερμανία

1978 Αργεντινή

1982 Ιταλία

1986 Αργεντινή

1990 Γερμανία

1994 Βραζιλία

1998 Γαλλία

2002 Βραζιλία

2006 Ιταλία

2010 Ισπανία

2014 Γερμανία

2018 Γαλλία

2022 Αργεντινή

2026 Ισπανία

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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