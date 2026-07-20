ΦΩΤΟ: Last dance και... δάκρυα από τον Μέσι
ΓΗΠΕΔΟ
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Δεν μπορούσε να συγκρατηθεί ο ποδοσφαιριστής της Αργεντινής
Eκτός... απροόπτου το Μουντιάλ 2026 ήταν το τελευταίο για τον Λιονέλ Μέσι, το οποίο όμως δεν έκλεισε ιδανικά.
Η Ισπανία είναι πλέον η πρωταθλήτρια κόσμου και ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής στο φινάλε του αγώνα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα του. Ο 39χρονος ήταν φανερά φορτισμένος τόσο από την τελευταία του παρουσία όσο και από την απώλεια του τίτλου.
Μάλιστα, όταν παρέλαβε το μετάλλιο του το MetLife Stadium σηκώθηκε όρθιο και τον αποθέωσε με ένα χειροκρότημα που έμοιαζε να τον αγκαλιάζει ολόκληρο. Ο Μέσι, εκεί λύγισε. Έβαλε κλάματα και έμεινε ακίνητος, σαν Θεός του ποδοσφαίρου που για μια στιγμή άφησε να φανεί όλο το βάρος, η πορεία, η αγάπη και η ιστορία που κουβαλάει.
#Viral 😭 || Así se despide #LionelMessi del #Mundial2026.— Faro Digital Noticias (@farodigitalpue) July 19, 2026
Con lágrimas está aceptando su derrota como integrante de #Argentina
¿Realmente es el mejor jugador de los tiempos? En el encuentro con #España jamás brilló para lograr el empate. #Deporte #Comparte #Ahora #Tendencia pic.twitter.com/fpdbayenE6