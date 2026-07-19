ΒΙΝΤΕΟ: Υπερθέαμα με αστέρια της παγκόσμιας σκηνής

Το φινάλε του Μουντιάλ 2026 δεν περιορίστηκε μόνο στον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, αλλά συνοδεύεται από ένα πρωτοφανές καλλιτεχνικό υπερθέαμα, το οποίο είχε ετοιμάσει η FIFA για την Κυριακή (19/7) στο στάδιο της Νέας Υόρκης-Νιου Τζέρσεϊ.

Πριν από τη σέντρα του αγώνα (20:30 ώρα Ελλάδας) πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή λήξης της διοργάνωσης, αφιερωμένη στην πορεία των 48 εθνικών ομάδων που συμμετείχαν στο πρώτο Μουντιάλ με τη νέα μορφή του, καθώς και στις τρεις διοργανώτριες χώρες και τις 16 πόλεις που φιλοξένησαν τους αγώνες.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με ένα ιστορικό γεγονός για τον θεσμό, καθώς για πρώτη φορά σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου θα διεξαχθεί ημίχρονο-σόου διάρκειας περίπου 20 λεπτών, στα πρότυπα του Super Bowl.

Η FIFA είχε συγκεντρώσει ένα εντυπωσιακό καστ καλλιτεχνών, με τους Ρόμπι Γουίλιαμς, Λόρα Παουζίνι, Νικόλ Σέρζινγκερ και τον δημοφιλή δημιουργό περιεχομένου IShowSpeed να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, ενώ ξεχωριστή θα είναι και η εμφάνιση του διάσημου ηθοποιού Τομ Κρουζ.

Λίγο πριν από την έναρξη του τελικού, η Τζένιφερ Χάντσον, μία από τις σημαντικότερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και κάτοχος των βραβείων Emmy, Grammy, Όσκαρ και Tony, θα ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το δημιουργικό κομμάτι της τελετής έχει αναλάβει το Balich Wonder Studio, το οποίο έχει επιμεληθεί μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις και τελετές τα προηγούμενα χρόνια.

Το αποκορύφωμα της βραδιάς θα έρθει στο ημίχρονο του τελικού, με ένα φαντασμαγορικό μουσικό πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετάσχουν η Μαντόνα, η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και οι BTS. Στη σκηνή θα βρεθεί επίσης ο Burna Boy, ο οποίος μαζί με τη Σακίρα γνωρίζει τεράστια επιτυχία με το τραγούδι «Dai Dai».

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα συμμετάσχει ακόμη ο διεθνούς φήμης αρχιμουσικός Γκουστάβο Ντουνταμέλ, μουσικός διευθυντής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης, πλαισιωμένος από τη χορωδία PS22 Chorus και τους Coldplay, ολοκληρώνοντας μία βραδιά που φιλοδοξεί να μείνει στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι ανησυχίες των προηγούμενων ημερών για την ποιότητα του αέρα, εξαιτίας της αποπνικτικής ομίχλης που προκάλεσαν οι μεγάλες πυρκαγιές στον Καναδά, υποχώρησαν, καθώς ο ουρανός πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ ήταν καθαρός και οι καιρικές συνθήκες σαφώς καλύτερες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Η παρουσία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το γήπεδο. Δημοσιογράφοι, εθελοντές και καλλιτέχνες χρειάστηκε να περιμένουν ακόμη και τρεις ώρες στους ελέγχους της Secret Service, ενώ και οι φίλαθλοι, παρότι μπήκαν πιο γρήγορα στο στάδιο, σχημάτισαν μεγάλες ουρές στα σημεία πώλησης φαγητού και επίσημων προϊόντων.

Από νωρίς το μεσημέρι οι εξέδρες άρχισαν να γεμίζουν από οπαδούς ντυμένους στα γαλανόλευκα της Αργεντινής ή στα κόκκινα και κίτρινα της Ισπανίας. Η δε FIFA έχει ενσωματώσει αρκετά στοιχεία από τα μεγάλα αθλητικά θεάματα των Ηνωμένων Πολιτειών στη φετινή διοργάνωση.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης εφαρμόστηκαν αρκετές καινοτομίες εμπνευσμένες από τα αμερικανικά αθλήματα, όπως οι διακοπές για ενυδάτωση -που αξιοποιήθηκαν τηλεοπτικά για περισσότερες διαφημίσεις- αλλά και η απονομή πρωταθλητικών δαχτυλιδιών στους νικητές.

Το μεγαλύτερο νέο στοιχείο, ωστόσο, είναι το σόου του ημιχρόνου, στα πρότυπα του Super Bowl. Με τη συμμετοχή της Μαντόνα και της Σακίρα, το πρόγραμμα αναμένεται να παρατείνει τη συνηθισμένη ανάπαυλα των 15 λεπτών σε τουλάχιστον 20 λεπτά.

Παρά το γεγονός ότι τα εισιτήρια του τελικού κοστίζουν αρκετές χιλιάδες δολάρια, οι φίλαθλοι ταξίδεψαν μαζικά για να παρακολουθήσουν μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις στην ιστορία του θεσμού. Μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν και στα καταστήματα με τα επίσημα προϊόντα της FIFA, όπου οι εμφανίσεις των δύο φιναλίστ πωλούνταν προς 130 δολάρια.

Η ατμόσφαιρα στις εξέδρες έδειχνε απόλυτα ισορροπημένη, με τους φίλους της Ισπανίας και της Αργεντινής να έχουν σχεδόν ισάριθμη παρουσία. «Ήμουν και στον τελικό του 2010 στη Νότια Αφρική, όταν η Ισπανία κατέκτησε το μοναδικό μέχρι σήμερα Παγκόσμιο Κύπελλό της», δήλωσε ο Ισπανός φίλαθλος Τζέμα Αθκαράτε. «Δεν ξέρω αν θα έχω άλλη ευκαιρία στη ζωή μου να ζήσω έναν τρίτο τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου από κοντά», πρόσθεσε.

🚨| BREAKING: Speed just performed his World Cup song “Champions” in front of a crowd of 82,000 people at the FIFA World Cup Final closing ceremony 🤯🐐 pic.twitter.com/OlcxCwut9S — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 19, 2026

🚨| BREAKING: Speed's full performance of his World Cup song "Champions" at the FIFA World Cup Final closing ceremony 🐐💫pic.twitter.com/yXbg1C2hsZ — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 19, 2026