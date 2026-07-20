Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία, εκθρόνισε την Αργεντινή με κυριαρχική εμφάνιση!

Λύγισε την Αργεντινή και σκαρφάλωσε στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία!

Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξήχθη το βράδυ της Κυριακής (19/07), η Ισπανία εκθρόνισε τον Μέσι και την παρέα του καθώς επικράτησε 1-0 με ήρωα τον Τόρες. Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε ήταν κυρίαρχη, έσβησε κάθε επιθετική... πνοή των αντιπάλων, όμως χρειάστηκε η παράταση για να καταφέρει να κάμψει τις αντιστάσεις των τυπικά φιλοξενουμένων. Η Ισπανία κράτησε την Αργεντινή μακριά από την εστία της, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το γεγονός πως δεν κατέγραψε καμία φάση (!) στην εστία του Ουνάι Σιμόν.

Μάλιστα, τα δεδομένα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για την Αργεντινή καθώς στις καθυστερήσεις του αγώνα και ενώ το σκορ ήταν στο 0-0, ο Φερνάντες πήρε τον δρόμο για τα αποδυτήρια και άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες (2η κίτρινη), λόγω σκληρού φάουλ σε αντίπαλο.

Αυτή είναι η δεύτερη κατάκτηση Παγκσμίου Κυπέλλου για την Ισπανία, με την πρώτη να καταγράφεται το 2010. Από την άλλη, το last dance του Μέσι δεν συνοδεύτηκε με την κατάκτηση του τροπαίου!

Άμυνα... μπεντόν από τους Ισπανούς οι οποίοι σε όλο το ταξίδι του Μουντιάλ, δέχθηκαν μόλις ένα γκολ (!) από το Βέλγιο!

Το ματς

Κακό από πλευράς ποιότητας ήταν το πρώτο 45λεπτο του τελικού, με την Ισπανία να προσπαθεί περισσότερο να επιτεθεί και την Αργεντινή σε μόνιμη θέση άμυνας να ψάχνει την αντεπίθεση. Οι δύο ομάδες, πάντως, σε γενικές γραμμές απέφυγαν να ρισκάρουν φυλάσσοντας περισσότερο τα νώτα τους.

Δυο καλές στιγμές σημειώθηκαν στο διάστημα αυτό, αμφότερες για τη «Ρόχα». Με τον Γιαμάλ στα πρώτα λεπτά να βρίσκεται σε θέση βολής απέναντι από τον Μαρτίνες, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν καλό. Στο 38' το σουτ του Ογιαρθάμπαλ από το ημικύκλιο της περιοχής βρήκε σε ετοιμότητα τον Ε. Μαρτίνες.

Η «Ρόχα», όπως και στο πρώτο μέρος, έτσι και στο δεύτερο ήταν η ομάδα που προσπαθούσε να αναπτυχθεί πιο ορθολογικά και να βρει τους διαδρόμους για να σκοράρει, αλλά αυτό δεν ήταν δυνατό. Η άμυνα των Αργεντινών εύκολα ή, δύσκολα έκλεινε όλα τα κενά και κρατούσε το μηδέν. Επιθετικά, η «Αλμπισελέστε» ήταν παντελώς... αδιάφορη!

Στο 64' ο Μαρτίνες απέκρουσε πολύ δύσκολα σε κόρνερ το σουτ του Όλμο, σε μία χρονική περίοδο που η Ισπανία αύξανε όλο και περισσότερο την πίεσή της, ενώ τρία λεπτά μετά ο γκολκίπερ των Αργεντινών, μπλόκαρε την κοντινή κεφαλιά του Τόρες. Και πάλι ο Μαρτίνες ήταν σε σωστή θέση στο 77' στο βολέ του Κουμπαρσί.

Ο τελικός πήρε φωτιά στο 90'+3 όταν ο Βίντσιτς έβγαλε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Εντσο Φερνάντες για φάουλ στον Λαπόρτ. Οι Αργεντινοί διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον Σλοβένο ρέφερι όχι για το αν ήταν φάουλ, αλλά για την κάρτα που δέχθηκε ο άσος της Τσέλσι. Το VAR συμφώνησε με τον «άρχοντα» του τελικού κι έτσι η Αργεντινή μπήκε στην παράταση με παίκτη λιγότερο.

Παρότι το δεύτερο ημίχρονο ήταν ένας επιθετικός μονόλογος των Ισπανών, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες αποδείχθηκε «φύλακας-άγγελος» της εστίας των Αργεντινών και τουλάχιστον σε πέντε περιπτώσεις δεν επέτρεψε στους Ίβηρες να προηγηθούν. Ακόμη και στο 90'+7 ήταν εκεί στο απευθείας φάουλ του Γιαμάλ απομακρύνοντας την μπάλα σε κόρνερ κι αμέσως μετά ο Βίντσιτς σφύριξε τη λήξη...

Το επιπλέον ημίωρο

Μια φάση που σίγουρα θα συζητηθεί έγινε στο 97'. Ο Νίκο Γουίλιαμς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ, αλλά δευτερόλεπτα νωρίτερα ο Σλοβένος διαιτητής είχε σφυρίξει επιθετικό φάουλ του Μερίνο στον Οταμέντι, κάτι που δεν φάνηκε να ισχύει σε όλα τα ριμπλέι που έδειξε η τηλεόραση. Το γκολ, πάντως, δε μέτρησε...

Τεράστια ευκαιρία έχασε η Ισπανία στο 103' με τον Μερίνο να μην μπορεί να πιάσει από κοντά την κεφαλιά μετά από σέντρα του Νίκο Γουίλιαμς.

Η ποδοσφαιρική... δικαιοσύνη αποδόθηκε με την έναρξη του β' ημιχρόνου της παράτασης. Ο Νίκο Γουίλιαμς «έστρωσε» με το κεφάλι στον Φεράν Τόρες και ο στράικερ της Μπαρτσελόνα στο 106' «εκτέλεσε» τον Μαρτίνες (1-0), που αυτή την φορά δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα.

Ο στράικερ της Μπάρτσα πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 115', το οποίο δεν μέτρησε καθώς είχε ξεκινήσει από οφσάιντ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ (99' Ερικ Γκαρσία), Κουκουρέγια, Ρόδρι (99' Θουμπιμέντι), Ρουίθ (62' Πέδρι), Μπαένα (75' Ν. Γουίλιαμς), Όλμο (75' Μερίνο), Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ (62' Φεράν Τόρες).

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): E. Μαρτίνες, Μοντιέλ (58' Μολίνα), Ρομέρο (70' Μεδίνα), Λ. Μαρτίνες (44' λ.τρ. Οταμέντι), Ταλιαφίκο, Ντε Πολ (70' Σιμεόνε), Φερνάντες, Μακ Άλιστερ, N. Γκονζάλες (46' Παρέδες), Άλβαρες.

Διαιτητής: Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία)

Κίτρινες: Λ. Μαρτίνες, Παρέδες, Φερνάντες, Ρομέρο

Κόκκινες: 90'+3 Φερνάντες (δεύτερη κίτρινη).