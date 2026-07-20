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Καρέ - καρέ: Το κοντράστ συναισθημάτων μετά τον τελικό του Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Καρέ - καρέ: Το κοντράστ συναισθημάτων μετά τον τελικό του Μουντιάλ

Οι πρώτες εικόνες από νικητές και ηττημένους

Χαμόγελα από τη μία, δάκρυα από την άλλη. 

Μετά το τελευταίο σφύριγμα του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο βρήκε την Ισπανία νικήτρια, ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε το κοντράστ των συναισθημάτων. Οι παίκτες των θριαμβευτών έγιναν ένα και πανηγύρισαν το σπουδαίο επίτευγμα τους, ενώ οι παίκτες της Αργεντινής φανερά απογοητευμένοι με δάκρυα στα μάτια, προσπαθούσαν να... δεχθούν τα νέα δεδομένα, μιας και δεν βρίσκονται πλέον στον θρόνο.

Μάλιστα, για τον Μέσι ήταν ιδιαίτερο το παιχνίδι, αφού έκλεισε ο κύκλος του στην Εθνική του, όμως δεν συνοδεύτηκε με κατάκτηση του τροπαίου. 









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