Χαμός: Ο Παρέδες επιτέθηκε σε Έρικ Γκαρθία και Γκάβι!

Η ένταση δεν έλειψε μετά τη λήξη του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Παρέδες να πρωταγωνιστεί σε επεισόδιο με παίκτες της Ισπανίας.

Ο Αργεντινός μέσος, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, δεν διαχειρίστηκε καλά την ήττα της ομάδας του από την Ισπανία.

Την ώρα που οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων αντάλλασσαν χειραψίες μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Παρέδες έσπρωξε τον Έρικ Γκαρθία, με τον Γκάβι να παρεμβαίνει αμέσως για να ζητήσει εξηγήσεις από τον συμπαίκτη του στην Αργεντινή.

Η κατάσταση ξέφυγε προσωρινά, με τον Παρέδες να κινείται και προς τον Γκάβι, ενώ στο επεισόδιο ενεπλάκη και ο Έντσο Φερνάντες, ο οποίος είχε ήδη αποβληθεί στην παράταση με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η παρέμβαση των ψυχραιμότερων απέτρεψε την περαιτέρω κλιμάκωση, με την ένταση να εκτονώνεται λίγα λεπτά αργότερα.