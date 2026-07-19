Εκτόξευσε τη μετοχή του ο Σπενς και δέχεται έντονο φλερτ

Μετά από ένα εξαιρετικό Παγκόσμιο Κύπελλο με την Αγγλία, ειδικά στους αγώνες εναντίον της Αργεντινής και της Γαλλίας όπου έλαμψε, η αξία του Τζεντ Σπενς στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο εκτοξεύτηκε.

Ο δεξιός μπακ της Τότεναμ, τον οποίο ο Τόμας Τούχελ προτιμούσε από τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ για το Παγκόσμιο Κύπελλο, αποτιμάται πλέον σε πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ από τους Λονδρέζους.

Μια αποτίμηση που αντικατοπτρίζει τις έξοχες εμφανίσεις του Άγγλου διεθνή, ο οποίος έχει γίνει ένας από τους πιο εξέχοντες παίκτες στη θέση του.

Αυτή η άνοδος δεν έχει περάσει απαρατήρητη στη μεταγραφική αγορά. Αφού εγκατέλειψε την περίπτωση του Χαλαϊλί μετά από τα ασαφή ιατρικά τεστ του παίκτη, η Ίντερ έχει θέσει τον Σπενς ως προτεραιότητά της για την ενίσχυση του δεξιού της άκρου.

Ωστόσο, οι «Νερατζούρι» θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις υψηλές απαιτήσεις της Τότεναμ, καθώς οι «Πετεινοί» είναι αποφασισμένοι να μην πουλήσουν έναν από τους πιο πολύτιμους παίκτες του καλοκαιριού σε χαμηλή τιμή.

ΑΠΕ - ΜΠΕ