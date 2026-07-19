Ο Λεάο επηρεάζει το μέλλον του Καρέτσα με την Ντόρτμουντ να είναι... φαβορί

Η υπόθεση του Ραφαέλ Λεάο δεν επηρεάζει μόνο τον μεταγραφικό σχεδιασμό της Μίλαν, αλλά φαίνεται πως βάζει φρένο και στην προσπάθεια των «ροσονέρι» να αποκτήσουν τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, με τη Ντόρτμουντ να παραμένει το μεγάλο φαβορί για την υπογραφή του.

Σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport, ο Πορτογάλος εξτρέμ αναμένεται να επιστρέψει τις επόμενες ημέρες στο Μιλανέλο για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας, ωστόσο το μέλλον του εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας.

Παρότι η Μίλαν εμφανιζόταν διατεθειμένη να συζητήσει την παραχώρησή του, μέχρι στιγμής δεν έχει φτάσει στα γραφεία της κάποια πρόταση που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της. Οι «ροσονέρι» κοστολογούν τον Λεάο κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ και, με τα έως τώρα δεδομένα, όλα δείχνουν πως ο Πορτογάλος θα παραμείνει στο ρόστερ.

Μια τέτοια εξέλιξη, πάντως, επηρεάζει άμεσα και την υπόθεση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Η Μίλαν εξακολουθεί να ενδιαφέρεται έντονα για τον νεαρό Έλληνα μεσοεπιθετικό, όμως χωρίς ένα μεγάλο έσοδο από πώληση ποδοσφαιριστή, η χρηματοδότηση μιας τόσο ακριβής μεταγραφής γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη.

Η Γκενκ εξακολουθεί να αξιώνει περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ για το κορυφαίο της ταλέντο, την ώρα που η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει ήδη καταθέσει πρόταση που αγγίζει τα 30 εκατομμύρια ευρώ και παραμένει στην pole position για την απόκτησή του.

Οι Βεστφαλοί συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με τη βελγική ομάδα, η οποία μέχρι στιγμής έχει απορρίψει όλες τις προτάσεις που έχει δεχθεί για τον 18χρονο άσο. Παρά τις διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν στο οικονομικό σκέλος, οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη, με τη Ντόρτμουντ να πιέζει για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Από την πλευρά της, η Γκενκ γνωρίζει πως διαθέτει ένα από τα πιο περιζήτητα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και δεν δείχνει διατεθειμένη να υποχωρήσει από τις υψηλές οικονομικές απαιτήσεις της, γεγονός που κρατά την υπόθεση ανοιχτή, αλλά ταυτόχρονα αφήνει τη Μίλαν σε σαφώς πιο δύσκολη θέση.

sdna.gr