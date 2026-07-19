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Δίνει βαρύτητα στα τελειώματα ο Λοσάδα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

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Δίνει βαρύτητα στα τελειώματα ο Λοσάδα

Μετά το τέλος του προχθεσινού φιλικού επισήμανε ότι η ομάδα του πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική μέσα στην περιοχή

Το γεγονός ότι ο Απόλλωνας δεν δέχθηκε γκολ στα τέσσερα φιλικά που έδωσε μέχρι τώρα, τρία στην Ολλανδία και ένα στην Κύπρο, απέναντι στην ΑΕΚ, είναι πολύ ενθαρρυντικό ενόψει του αγώνα της επόμενης Πέμπτης, απέναντι στην Ντίλα Γκόρι, στη Γεωργία.

Από την άλλη, και παρά το γεγονός ότι οι κυανόλευκοι πέτυχαν συνολικά πέντε γκολ στην Ολλανδία, έδειξαν να χρειάζονται δουλειά στα τελειώματα των φάσεων. Πολλώ δε μάλλον, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ξεκάθαρος επιθετικός πρώτης γραμμής στην ομάδα, καθώς ο Άλεν Όζμπολτ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, γεγονός που δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί στα μέχρι τώρα φιλικά παιχνίδια. Εξάλλου, το θέμα απασχολεί και τον ίδιο τον Αργεντίνο προπονητή καθώς μετά το τέλος του προχθεσινού φιλικού επισήμανε ότι η ομάδα του πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική μέσα στην περιοχή.

Μέχρι την επόμενη Πέμπτη, ο 44χρονος κόουτς θα δουλέψει με τους παίκτες του ώστε να μπορέσουν να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται και να έχουν καλύτερα τελειώματα, ώστε ο Απόλλωνας να θέσει τις βάσεις για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Στο φιλικό με την ΑΕΚ, ο Λοσάδα έδειξε τις προθέσεις του για την ενδεκάδα που θα παρατάξει στον πρώτο επίσημο αγώνα της χρονιάς. Θυμίζουμε ότι ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Κουν, Μαλεκκίδη, Γκασπάρ, Κονομή, Κβίντα, Λιούμπιτς, Μπράουν, Βεϊσμπέκ, Ασουνσάο, Εσκρίτσε και Τόμας.

Μοναδικός αμφίβολος για την αναμέτρηση από τους προαναφερθέντες είναι ο Γκασπάρ, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από το φιλικό. Ευχή όλων είναι ο  Ανγκολέζος δεξιός μπακ να είναι έτοιμος μέχρι την επόμενη Πέμπτη. Σε διαφορετική περίπτωση, τη θέση του θα πάρει ο Σιήκκης.

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