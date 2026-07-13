Ανεβάζει εντάσεις εντός έδρας

Με το βασικό στάδιο της προετοιμασίας των πρωταθλητών στην Πολωνία να έχει ολοκληρωθεί, στην Ομόνοια συνεχίζονται οι προπονήσεις εντός των τειχών.

Ο Χένινγκ Μπεργκ έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη φυσική κατάσταση και στην τακτική κατά τη διάρκεια της παραμονής της ομάδας στο Κίελτσε και πλέον οι εντάσεις ανεβαίνουν στο «Ηλίας Πούλλος» ενόψει των πρώτων ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Ήδη οι συνεργάτες του Νορβηγού προπονητή έχουν σκιαγραφήσει στο μέτρο του δυνατού τους υποψήφιους αντιπάλους (Σουτζιέσκα ή Καϊράτ) στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League. Αντιλαμβάνεται κανείς πως ο στόχος σε αυτά τα παιχνίδια είναι η ομάδα να κάνει αυτό που πρέπει για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Είναι δεδομένο πως χρειάζεται χρόνος για να μπουν στο πετσί οι νέοι ποδοσφαιριστές αλλά και να αποκτήσει η ομάδα ρυθμό. Το σίγουρο είναι πως στην άκρη του πάγκου υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος εμπνέει εμπιστοσύνη και είναι ικανός να οδηγήσει στον σύλλογο στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.