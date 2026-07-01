Ανανέωσε με Κρίστενσεν μέχρι το 2028 η Μπαρτσελόνα

Κάτοικος Βαρκελώνης θα παραμείνει για τα επόμενα δύο χρόνια ο Αντρέας Κρίστενσεν, καθώς η Μπαρτσελόνα προχώρησε στην ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο Δανός κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στους «μπλαουγκράνα» από το καλοκαίρι του 2022, ερχόμενος από την Τσέλσι με ελεύθερη μεταγραφή.

Έκτοτε, ο Κρίστενσεν έχει καταγράψει 98 εμφανίσεις με την φανέλα της Μπαρτσελόνα σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις, όντας μάλιστα μέλος του βασικού «κορμού».

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, βέβαια, ο 30χρονος στόπερ έκανε μόλις 18 συμμετοχές, με τις 17 εξ αυτών να έρχονται στο ξεκίνημα της χρονιάς, πριν τεθεί νοκ άουτ από τον σοβαρό τραυματισμό του.