«Η Ρεάλ Μαδρίτης στρέφει την προσοχή της στον Κβαρατσχέλια»

Η Ρεάλ Μαδρίτης δείχνει αποφασισμένη να πυροδοτήσει μία μεταγραφική βόμβα αυτό το καλοκαίρι και αναζητά ποδοσφαιριστές από το υψηλότερο ράφι για να ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα που θα αναλάβει ο Ζοζέ Μουρίνιο.

Τα ρεπορτάζ ανέφεραν ότι η «Βασίλισσα» ήθελε πάση θυσία τον Μίκαελ Ολίσε της Μπάγερν Μονάχου, ωστόσο επειδή οι Βαυαροί δείχνουν ανένδοτοι, αναγκαστικά η Ρεάλ έχει αρχίσει σιγά σιγά να στρέφει αλλού την προσοχή του.

Σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να ντύσει με τα λευκά τον Χβιτσά Κβαρατσχέλια της Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Γεωργιανός βρίσκεται στο Παρίσι και πραγματοποιεί θαύματα με τους Γάλλους, κατακτώντας, μεταξύ άλλων, δύο απανωτά Champions League.

Η μεταγραφή αυτή δεδομένα θα είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί, ωστόσο η Ρεάλ δείχνει αποφασισμένη να κάνει σημαντική προσπάθεια για να φέρει εις πέρας την επικίνδυνη αυτή αποστολή.