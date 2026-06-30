Μετά τον Άντερσον θέλει δικό της και τον Τονάλι

Βρέχει εκατομμύρια για ακόμη μία φορά στο Μάντσεστερ, με τη Σίτι να πρωταγωνιστεί, ως συνήθως, στο μεταγραφικό παζάρι σκανάροντας τους πάντες και τα πάντα στην αγορά.

Οι «πολίτες» έχουν πραγματοποιήσει ήδη μία τεράστια κίνηση, με την απόκτηση του Έλιοτ Άντερσον με 134 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που κάνει τη μεταγραφή αυτή την 4η πιο ακριβή στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με τη Marca βέβαια δεν φαίνεται να μπαίνει φρένο στα μεταγραφικά των «πολιτών», καθώς οι Ισπανοί αποκαλύπτουν ενδιαφέρον της Σίτι και για τον Σάντρο Τονάλι της Νιουκάστλ.

Για τον Τονάλι η Τότεναμ πραγματοποιεί ασφυκτικό πρέσινγκ στις «καρακάξες» ωστόσο τώρα η Σίτι δείχνει αποφασισμένη να πραγματοποιήσει ένα γερό μπάσιμο για τον Ιταλό χαφ, προσφέροντας ένα ποσό κοντά στα 110 εκατομμύρια ευρώ.