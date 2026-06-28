Όλο και πιο κοντά στη Γιουβέντους ο Εμιλιάνο Μαρτίνες

Κοντά στο να... ετοιμάσει τις βαλίτσες του για Τορίνο είναι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ της Tuttomercato η Άστον Βίλα φαίνεται διατεθειμένη να χαμηλώσει τις οικονομικές της απαιτήσεις για τον Αργεντινό κιπερ.

Οι Μπιανκονέρι τα έχουν ήδη βρει σε προφορικό επίπεδο με τον έμπειρο τερματοφύλακα προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο που θα τον κρατάει στο Τορίνο για τα επόμενα τρία χρόνια και τις απολαβές του να φτάνουν τα 3 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο υπάρχει ένα εμπόδιο προκειμένου η συμφωνία αυτή να πάρει.... σάρκα και οστά. Αυτό της Άστον Βίλα η οποία ζητούσε 10 εκατ. ευρώ και επιπλέον μπόνους. Ομως όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ της Tuttomercato, η Γηραιά Κυρία ήταν διατεθειμένη να δώσει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Παρόλο αυτά όμως η Άστον Βίλα σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορταζ έχει τη θέληση να κατεβαση τα χρήματα για τον Άργεντίνο Κίπερ που σε λίγους μήνες κλείνει τα 34.

Στο Τορίνο πιστεύουν πως η συμφωνία μπορεί να κλείσει μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς υπάρχει αισιοδοξία ότι η διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές θα καλυφθεί.

Επιπρόσθετα ο Μαρτίνες έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στη Γιουβέντους.

gazzetta.gr