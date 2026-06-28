Πλησιάζει στην Τσέλσι ο Γκρανίτ Τσάκα!

Ο Γκρανίτ Τσάκα ετοιμάζει τις βαλίτσες του για το Λονδίνο, καθώς ο Τσάμπι Αλόνσο φαίνεται να τον έχει επιλέξει ως το «κλειδί» για τη μεσαία γραμμή της Τσέλσι. Οι δύο τους, έχοντας συνεργαστεί επιτυχημένα στο παρελθόν, σκοπεύουν να ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους, με τον 33χρονο Ελβετό να αφήνει τη Σάντερλαντ για μια νέα πρόκληση.

Παρά την ηλικία του, ο Τσάκα εξακολουθεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα αγγλικά γήπεδα. Οι 34 εμφανίσεις του την τελευταία περίοδο στην Premier League επιβεβαιώνουν ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, ενώ η ικανότητά του στη δημιουργία (6 ασίστ) και στην εκτέλεση είναι στοιχεία που ο Αλόνσο γνωρίζει καλά πώς να εκμεταλλευτεί.

novasports.gr