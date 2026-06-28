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Μπριζ: Ο συμπαίκτης του Καρέτσα που προορίζεται για αντί-Τζόλης

ΓΗΠΕΔΟ

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Μπριζ: Ο συμπαίκτης του Καρέτσα που προορίζεται για αντί-Τζόλης

Η Κλαμπ Μπριζ προετοιμάζεται για πιθανή πώληση του Χρήστου Τζόλη και έχει βάλει στο στόχαστρο τον Νόα Αντεντέτζι-Στέρνμπεργκ της Γκενκ, συμπαίκτη του Καρέτσα.

Η Μπριζ φαίνεται πως προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα γύρω από το μέλλον του Χρήστου Τζόλη, καθώς οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Έλληνα διεθνούς έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων. Οι πρωταθλητές Βελγίου γνωρίζουν ότι μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να δεχθούν πρόταση που δύσκολα θα απορριφθεί και ήδη εξετάζουν τον ποδοσφαιριστή που θα μπορούσε να καλύψει το κενό του.

Σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα, στο επίκεντρο βρίσκεται ο Νόα Αντεντέτζι-Στέρνμπεργκ της Γκενκ, συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο 21χρονος Βέλγος εξτρέμ, με γερμανική υπηκοότητα, αγωνίζεται κυρίως στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις τόσο ως δεξιός εξτρέμ όσο και ως επιτελικός μέσος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Μπριζ έχει ήδη φτάσει σε προσωπική συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Γκενκ. Η διοίκηση του συλλόγου υποστηρίζει ότι η Μπριζ διαπραγματεύτηκε απευθείας με την πλευρά του παίκτη, χωρίς προηγουμένως να ενημερώσει την ομάδα, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη συζητήσεις για την επέκταση του συμβολαίου του έως το 2028.

Ο Αντεντέτζι-Στέρνμπεργκ προέρχεται από τις ακαδημίες των Άντβερπ, Μουσκρόν, Λεβερκούζεν και Γκλάντμπαχ, πριν μετακομίσει στη Γκενκ το 2024. Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο τα σενάρια αποχώρησης του Χρήστου Τζόλη. Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή χρονιά με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ και βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων, με την Άρσεναλ να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ομάδες που έχουν ζητήσει πληροφορίες για την περίπτωσή του.

 

 

 

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