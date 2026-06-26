Kάνει πρόταση για Έντσο Φερνάντες η Ρεάλ
ΓΗΠΕΔΟ
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Εντείνει τις προσπάθειές της για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες η Ρεάλ Μαδρίτης.
Σύμφωνα με τον Νικολο Σκίρα η βασίλισσα έχει έτοιμη πρόταση την οποία και θα καταθέσει στην αγγλική ομάδα για να μπορέσει να κάνει δικό της τον παίκτη.
Η Ρεάλ σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν έχει ήδη καταφέρει να τα βρει με τον παίκτη για ένα συμβόλαιο μεγάλης διάρκειας.
Η πρόταση αυτή που θα καταθέσει η Ρεάλ στην Τσέλσι θα είναι και η πρώτη επίσημη που θα γίνει με τους ανθρώπους της ομάδας της Μαδρίτης να ελπίζουν ότι θα καταφέρουν να αποσπάσουν το «ναι» και της Τσέλσι.
Πηγή: sport-fm.gr