Kάνει πρόταση για Έντσο Φερνάντες η Ρεάλ

Εντείνει τις προσπάθειές της για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες η Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τον Νικολο Σκίρα η βασίλισσα έχει έτοιμη πρόταση την οποία και θα καταθέσει στην αγγλική ομάδα για να μπορέσει να κάνει δικό της τον παίκτη.

Η Ρεάλ σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν έχει ήδη καταφέρει να τα βρει με τον παίκτη για ένα συμβόλαιο μεγάλης διάρκειας.

Η πρόταση αυτή που θα καταθέσει η Ρεάλ στην Τσέλσι θα είναι και η πρώτη επίσημη που θα γίνει με τους ανθρώπους της ομάδας της Μαδρίτης να ελπίζουν ότι θα καταφέρουν να αποσπάσουν το «ναι» και της Τσέλσι.

Πηγή: sport-fm.gr