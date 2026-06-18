«Τρέλα» Πέρεθ για Ολίσε - Σκέφτεται να δώσει ακόμη και πάνω από 200 εκατ. στην Μπάγερν!

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ κέρδισε τις εκλογές για τον προεδρικό θώκο της Ρεάλ Μαδρίτης και πλέον σχεδιάζει τη νέα αγωνιστική σεζόν μαζί με τον νέο προπονητή του συλλόγου, Ζοσέ Μουρίνιο, με τους «μερένχες» να δείχνουν αποφασισμένοι για ένα πολύ... καυτό καλοκαίρι!

Δύο χρόνια μακριά από τους τίτλους είναι πολλά για τη Ρεάλ, η οποία και αναμένεται να ταράξει τα... νερά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, χτίζοντας ένα ρόστερ ικανό να πρωταγωνιστήσει σε Ισπανία και Ευρώπη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Marca» ο διακαής πόθος του Φλορεντίνο Πέρεθ δεν είναι άλλος από τον Μάικλ Ολίσε της Μπάγερν Μονάχου!

Ο ισχυρός άνδρας των Μαδριλένων είχε προαναγγείλει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας πως εφόσον παραμείνει πρόεδρος, τότε, θα ενεργοποιήσει μια μεταγραφική «βόμβα» ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, με πολλά ισπανικά Μέσα να κάνουν λόγο για τον Γάλλο σούπερ σταρ των Βαυαρών.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά με σημερινό της δημοσίευμα η «Marca», η Ρεάλ, πλέον, σκέφτεται να κινηθεί δυναμικά για την αγορά του ποδοσφαιριστή, ούσα διατεθειμένη να ανέβει και πάνω από τα 200 εκατομμύρια ευρώ για την ολοκλήρωση του deal!

sport-fm.gr