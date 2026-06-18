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H Γιουνάιτεντ γλίτωσε πολλά εκατομμύρια από τη συμφωνία της Μίλαν με τον Ρούμπεν Αμορίμ!

ΓΗΠΕΔΟ

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H Γιουνάιτεντ γλίτωσε πολλά εκατομμύρια από τη συμφωνία της Μίλαν με τον Ρούμπεν Αμορίμ!

Η Μίλαν πέρασε στην εποχή του Ρούμπεν Αμορίμ, ύστερα από την κατάληψη της πέμπτης θέσης στη Serie A, με αποτέλεσμα η ομάδα του Μιλάνου να μείνει ξανά εκτός Champions League. Η διοίκηση έλυσε τη συνεργασία της με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι και συμφώνησε με τον Πορτογάλο κόουτς.

Ο 41χρονος Πορτογάλος τεχνικός, που απολύθηκε τον περασμένο Ιανουάριο από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, υπέγραψε τριετές (2+1) συμβόλαιο συνεργασίας και θα καθήσει στον πάγκο της ιταλικής ομάδας.

Η είδηση αυτή έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τη διοίκηση της Γιουνάιτεντ, καθώς έτσι θα γλιτώσει περίπου 13 εκατ. ευρώ, που θα έδινε τους επόμενους μήνες ως αποζημίωση στον Πορτογάλο κόουτς, όπως σχετικά αναφέρει η αγγλική εφημερίδα «Mirror».

Ο Αμορίμ ανέλαβε επίσημα τα «ηνία» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 11 Νοεμβρίου 2024, αντικαθιστώντας στο «τιμόνι» της ομάδας τον Έρικ τεν Χαγκ και απολύθηκε μετά από 14 μήνες. Οι «κόκκινοι διάβολοι» τερμάτισαν 15οι στο πρωτάθλημα στο τέλος της πρώτης σεζόν του Πορτογάλου τεχνικού, ενώ ηττήθηκαν από την Τότεναμ στον τελικό του Europa League, με αποτέλεσμα να μείνουν τη σεζόν 2024/25 εκτός από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η απόλυση του Αμορίμ είχε συνέπεια η αποζημίωση του, για το τριετές συμβόλαιο συνεργασίας που είχε υπογράψει, να φθάνει τα 18.5 εκατ. ευρώ. Ο Πορτογάλος προπονητής απολύθηκε στις 5 Ιανουαρίου μετά από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο στο τιμόνι των «κόκκινων διαβόλων», οι οποίοι είχαν πληρώσει επίσης στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας 7.2 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποδεσμεύσουν.

Σύμφωνα με έγγραφα που δημοσίευσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην πρώτη εξαμηνιαία έκθεση για το οικονομικό έτος 2025/26, η απόλυσή του κόστισε 18.5 εκατ. ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει επίσης την αποζημίωση για τους βοηθούς του. Υπήρχε όμως όρος στη συμφωνία για το ποσό της αποζημίωσης πως αν αναλάβει την τεχνική ηγεσία άλλης ομάδας σε λιγότερο από ένα χρόνο από την απόλυση του, τότε η αποζημίωση θα περιοριστεί στα πέντε εκατ. ευρώ!

 

Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ

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ΔΙΕΘΝΗ

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