Ασταμάτητη η Ρεάλ, πήρε και Κονατέ

Ακόμη ένα δυνατό χτύπημα από τη "βασίλισσα" που ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Γάλλου στόπερ, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Λίβερπουλ.

Παίκτης της Ρεάλ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ο Ιμπραΐμα Κονατέ.

Μετά από πέντε χρόνια στη Λίβερπουλ, ο Γάλλος στόπερ που βρίσκεται με τους "τρικολόρ" στο Μουντάλ, αφήνει την Αγγλία για να συνεχίσει την καριέρα του στη "βασίλισσα", υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 20230. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, θα λαμβάνει ετησίως 10 εκατ. ευρώ!

Ο Κονατέ προέρχεται από μία γεμάτη χρονιά (51 συμμετοχές, 2 γκολ), μετρώντας συνολικά με τη Λίβερπουλ 183 παρουσίες (7 γκολ, 4 ασίστ).

sdna.gr