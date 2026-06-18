Επίσημο: Απολλωνίστας ο Αντρέας Αθανασίου!

Το SMS που έχει σταλεί στους κατόχους διαρκείας:

ANAKOINΩNOYME TH ΣYMΦΩNIA ME TON AKPITA XΛΩPAKAΣ ΓIA THN AΠOKTHΣH TOY ANΔPEA AΘANAΣIOY!

Και η ανακοίνωση:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με τον Ακρίτα Χλώρακας για την απόκτηση του Ανδρέα Αθανασίου μέχρι τον Μάιο του 2028 με προοπτική επέκτασης για ακόμη μια σεζόν.

Ο Κύπριος ακραίος επιθετικός γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2004 και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ, ενώ σε ηλικία 17 ετών εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ.

Με την ομάδα Κ19 του συλλόγου της Θεσσαλονίκης κατέγραψε συνολικά 20 συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ στο πρωτάθλημα Κ19 της Super League, πριν επιστρέψει στην Κύπρο το καλοκαίρι του 2023 για λογαριασμό του Ακρίτα Χλώρακας.

Με τη φανέλα της Παφιακής ομάδας της πραγματοποίησε συνολικά 66 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας επτά γκολ.

Δηλώσεις του ποδοσφαιριστή θα δημοσιευθούν προσεχώς στην επίσημη ιστοσελίδα.

Καλωσορίζουμε τον Ανδρέα Αθανασίου στην οικογένεια του Απόλλωνα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την κυανόλευκη φανέλα.