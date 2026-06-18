ΑΕΚ: Το προφίλ του χαφ που ψάχνει ο Νίκολιτς για τη μεσαία γραμμή

Η ενίσχυση της μεσαίας γραμμής αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της ΑΕΚ στο φετινό μεταγραφικό καλοκαίρι, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει συγκεκριμένη εικόνα για τα χαρακτηριστικά που θέλει να διαθέτει ο ποδοσφαιριστής που θα προστεθεί στο ρόστερ.

Παρότι τα ονόματα που κυκλοφορούν καθημερινά είναι πολλά, στην Ένωση δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο αγωνιστικό προφίλ του παίκτη παρά στο βιογραφικό του. Ο Σέρβος τεχνικός αναζητά έναν μέσο που θα προσφέρει ποιότητα, ένταση και ισορροπία στο παιχνίδι της ομάδας, καλύπτοντας μία θέση που θεωρείται κομβική για τη λειτουργία της νέας ΑΕΚ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις μέχρι τώρα αναζητήσεις, ο παίκτης που βρίσκεται στο επίκεντρο θα πρέπει να διαθέτει σωματικά προσόντα, δυναμισμό και παρουσία στον άξονα. Το ύψος και η ικανότητα στις μονομαχίες αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τον Νίκολιτς, χωρίς όμως να θυσιάζεται η τεχνική κατάρτιση και η δυνατότητα συμμετοχής στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Ο προπονητής της ΑΕΚ επιθυμεί έναν ποδοσφαιριστή που να μπορεί να κινείται αποτελεσματικά και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Έναν χαφ που θα προσφέρει ανασταλτική συνέπεια, αλλά παράλληλα θα έχει την ποιότητα να κυκλοφορεί σωστά την μπάλα και να υποστηρίζει τη δημιουργία από τον άξονα.

Οι άνθρωποι της ομάδας συνεχίζουν να αξιολογούν επιλογές που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νέου προπονητή, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει μία μεσαία γραμμή με δύναμη, ένταση και αγωνιστική προσωπικότητα.

Την ίδια στιγμή, δεν αποκλείεται η ΑΕΚ να κινηθεί αργότερα και για έναν ακόμη μέσο, ανάλογα με τις εξελίξεις στο υπάρχον ρόστερ και τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Προς το παρόν, πάντως, το βάρος έχει πέσει στην απόκτηση του βασικού χαφ που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

sport-fm.gr