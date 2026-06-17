Συνάντηση της Μπάγερν Μονάχου με τον ατζέντη του Ράσφορντ!

Η Μπαρτσελόνα, παρά τις αντίθετες προβλέψεις, αποφάσισε τελικά να μην ενεργοποιήσει την οψιόν για να κρατήσει στο ρόστερ της τον Μάρκους Ράσφορντ, ανοίγοντας το δρόμο στην Μπάγερν Μονάχου, όπως σχετικά υποστηρίζει η ιστοσελίδα «TEAMtalk»!

Ο 28χρονος Αγγλος σταρ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στην Ισπανία, έχοντας στο ενεργητικό 14 γκολ κι άλλες τόσες ασίστ σε 49 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις, με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα».

Η απόκτηση όμως του Αντονι Γκόρντον από τη Νιούκαστλ αντί 70 εκατ. ευρώ, που παίζει στην ίδια θέση στο αριστερό άκρο της επίθεσης, οδήγησε τη διοίκηση της πρωταθλήτριας Ισπανίας στην απόφαση να μην ενεργοποιήσει την ρήτρα αγοράς του Ράσφορντ ύψους 30 εκατ. ευρώ, που είχε συμφωνήσει το περασμένο καλοκαίρι με την ομάδα του Μάντσεστερ και στο τέλος του μήνα ο διεθνής εξτρέμ θα επιστρέψει στο «Ολντ Τράφορντ».

Αντίθετα η πρωταθλήτρια Γερμανίας είναι διατεθειμένη να προσφέρει 40 εκατ. ευρώ στη Γιουνάιτεντ για να πάρει τα δικαιώματα του, όση είναι και η ρήτρα εξαγοράς στο συμβόλαιο του με την ομάδα του Μάντσεστερ. Ο Ράσφορντ δεν θέλει να επιστρέψει στην Αγγλία και βλέπει θετικά την πρόταση να γίνει συμπαίκτης με τον Χάρι Κέιν.

Το σχετικό ρεπορτάζ μάλιστα αναφέρει πως ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών, Μαξ Εμπερλ, συναντήθηκε με τον ατζέντη και αδερφό του διεθνή εξτρέμ, Ντουέιν Μέιναρντ, για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες της μεταγραφής του.