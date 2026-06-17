ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συνάντηση της Μπάγερν Μονάχου με τον ατζέντη του Ράσφορντ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Συνάντηση της Μπάγερν Μονάχου με τον ατζέντη του Ράσφορντ!

Ο Ράσφορντ δεν θέλει να επιστρέψει στην Αγγλία και βλέπει θετικά την πρόταση να γίνει συμπαίκτης με τον Χάρι Κέιν.

Η Μπαρτσελόνα, παρά τις αντίθετες προβλέψεις, αποφάσισε τελικά να μην ενεργοποιήσει την οψιόν για να κρατήσει στο ρόστερ της τον Μάρκους Ράσφορντ, ανοίγοντας το δρόμο στην Μπάγερν Μονάχου, όπως σχετικά υποστηρίζει η ιστοσελίδα «TEAMtalk»! 

Ο 28χρονος Αγγλος σταρ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στην Ισπανία, έχοντας στο ενεργητικό 14 γκολ κι άλλες τόσες ασίστ σε 49 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις, με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα».

Η απόκτηση όμως του Αντονι Γκόρντον από τη Νιούκαστλ αντί 70 εκατ. ευρώ, που παίζει στην ίδια θέση στο αριστερό άκρο της επίθεσης, οδήγησε τη διοίκηση της πρωταθλήτριας Ισπανίας στην απόφαση να μην ενεργοποιήσει την ρήτρα αγοράς του Ράσφορντ ύψους 30 εκατ. ευρώ, που είχε συμφωνήσει το περασμένο καλοκαίρι με την ομάδα του Μάντσεστερ και στο τέλος του μήνα ο διεθνής εξτρέμ θα επιστρέψει στο «Ολντ Τράφορντ».

Αντίθετα η πρωταθλήτρια Γερμανίας είναι διατεθειμένη να προσφέρει 40 εκατ. ευρώ στη Γιουνάιτεντ για να πάρει τα δικαιώματα του, όση είναι και η ρήτρα εξαγοράς στο συμβόλαιο του με την ομάδα του Μάντσεστερ. Ο Ράσφορντ δεν θέλει να επιστρέψει στην Αγγλία και βλέπει θετικά την πρόταση να γίνει συμπαίκτης με τον Χάρι Κέιν.

Το σχετικό ρεπορτάζ μάλιστα αναφέρει πως ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών, Μαξ Εμπερλ, συναντήθηκε με τον ατζέντη και αδερφό του διεθνή εξτρέμ, Ντουέιν Μέιναρντ, για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες της μεταγραφής του.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με Πάκσι κληρώθηκε ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Κληρώθηκε με τη Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ο αντίπαλος του Απόλλωνα στον 2ο προκριματικό του Conference League

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο πλανήτης υποκλίνεται στον Μέσι και σε μία ακόμα τρελή του νύχτα

World Cup 2026

|

Category image

Συνάντηση της Μπάγερν Μονάχου με τον ατζέντη του Ράσφορντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Ντιναμό Κιέβου ή Κλουζ ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Έμαθε αντίπαλο η Πάφος στο Europa League

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τα γνώριμα… άσφαιρα παιχνίδια με την Καϊράτ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Όλα τα ζευγάρια του 2ου προκριματικού του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτό είναι το πρώτο ευρωπαϊκό «εμπόδιο» της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Προς αποχώρηση ο Μαντσίνι, εκτός κι αν...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανακοίνωσε τον Μπερνάντο Σίλβα η Ρεάλ Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χειραγώγηση του Μαραντόνα αποκάλυψε φροντιστής

World Cup 2026

|

Category image

Στον Απόλλωνα και επίσημα ο Άγγελος Αντρέου - Η διάρκεια της συμφωνίας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η φάση του Μέσι που δίχασε τα social media

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη