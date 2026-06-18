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Η βαθμολογία των τρίτων στους 12 ομίλους του Μουντιάλ και τα κριτήρια ισοβαθμίας

ΓΗΠΕΔΟ

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Η βαθμολογία των τρίτων στους 12 ομίλους του Μουντιάλ και τα κριτήρια ισοβαθμίας

Πως διαμορφώνεται η κατάταξη των ομάδων που είναι τρίτες στους ομίλους τους και τι ισχύει στις περιπτώσεις ισοβαθμίας.

Η πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε και αποτυπώθηκε μια πρώτη εικόνα για τις ομάδες της κορυφαίας εθνικής διοργάνωσης, ενώ δημιουργήθηκαν και τα δεδομένα για κάθε όμιλο, αναφορικά με το τι χρειάζεται κάθε εθνική για να προκριθεί στην επόμενη φάση.

Σε άλλους ομίλους υπάρχουν ξεκάθαρα φαβορί, ενώ σε μερικούς, η κατάσταση είναι απόλυτα ρευστή. Θυμίζουμε ότι στη «φάση των 32», θα προκριθούν, πέρα από τους δύο πρώτους κάθε ομίλου και οι οκτώ καλύτεροι τρίτοι.

Αυτό δημιουργεί μια ιδιαίτερα συνθήκη για τις ομάδες, καθώς πέρα από κάθε αποτέλεσμα, μετράει και κάθε γκολ και κάθε κάρτα, καθώς μπορούν να κρίνουν την ειδική κατάταξη των τρίτων των ομίλων, αφού δεδομένα, θα υπάρξουν ισοβαθμίες.

Η βαθμολογία των τρίτων μέχρι στιγμής

  • 1. Ολλανδία 1 (2-2)
  • 2. Βραζιλία 1 (1-1)
  • 3. Βέλγιο 1 (1-1)
  • 4. Κατάρ 1 (1-1)
  • 5. Πορτογαλία 1 (0-0)
  • 6. Ισπανία 1 (0-0)
  • 7. Τσεχία 0 (1-2)
  • 8. Εκουαδόρ 0 (0-1)
  • 9. Παναμάς 0 (0-1)
  • 10. Σενεγάλη 0 (1-3)
  • 11. Ιορδανία 0 (1-3)
  • 12. Τουρκία 0 (0-2)

Τα κριτήρια ισοβαθμίας

  • Μεγαλύτερος αριθμός βαθμών που αποκτήθηκαν στους αγώνες του ομίλου μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν.
  • Καλύτερη διαφορά τερμάτων που προέκυψε από τους αγώνες του ομίλου μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν.
  • Μεγαλύτερος αριθμός γκολ που σημειώθηκαν στους αγώνες του ομίλου μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν.
  • Καλύτερη διαφορά τερμάτων σε όλους τους αγώνες του ομίλου.
  • Μεγαλύτερος αριθμός γκολ που σημειώθηκαν σε όλους τους αγώνες του ομίλου.
  • Υψηλότερη βαθμολογία ευ αγωνίζεσθαι της ομάδας, που σχετίζεται με τον αριθμό κίτρινων και κόκκινων καρτών που δέχθηκαν οι παίκτες και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου.
  • Οι δύο ή περισσότερες ομάδες που εξακολουθούν να ισοβαθμούν κατατάσσονται σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημοσιευμένη έκδοση της Παγκόσμιας Κατάταξης.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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