Ο Ρομπέρτο Μαρτίνες στον πάγκο της Αλ Νασρ μετά το Μουντιάλ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ξανά ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την Αλ Νασρ, καθώς με τα δικά του γκολ οδήγησε την ομάδα του Ριάντ φέτος στην κατάκτηση του τίτλου στη Σαουδική Αραβία, κατακτώντας έτσι το 8ο πρωτάθλημα στην καριέρα του ο Πορτογάλος σούπερ σταρ. Μετά την ολοκλήρωση της σεζόν στη Saudi Pro League ο Πορτογάλος προπονητής της ομάδας, Ζόρζε Ζεσούς, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον πάγκο.

Σύμφωνα με την γαλλική ιστοσελίδα «RMC Sport» η Αλ Νασρ, προφανώς με τη συγκατάθεση του Ρονάλντο, είναι κοντά σε συμφωνία πλέον με τον Ρομπέρτο Μαρτίνες για να πάρει τη θέση του Ζεσούς στην τεχνική ηγεσία της. Ο Ισπανός τεχνικός θ' αποχωρήσει από τη θέση του ομοσπονδιακού κόουτς της Πορτογαλίας και έχει πρόταση για διετές συμβόλαιο συνεργασίας από την πρωταθλήτρια της Σαουδικής Αραβίας.