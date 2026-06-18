Κράζουν Μαρτίνεθ οι Πορτογάλοι!

Κύμα -αρνητικών- αντιδράσεων έχει προκαλέσει η κάκιστη εμφάνιση της Πορτογαλίας κόντρα στη Λ.Δ. του Κονγκό, που είχε ως αποτέλεσμα την ισοπαλία των δυο χωρών (1-1) στην πρεμιέρα τους στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στο επίκεντρο φυσικά βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο που δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του, δεν αξιοποίησε τις δυο ευκαιρίες που είχε και γενικότερα παρουσίασε στο χορτάρι μια εικόνα που σχολιάζεται έντονα και με αρνητικό τρόπο.

Από το... πάρτι του... κραξίματος φυσικά δεν λείπουν και τα πορτογαλικά μίντια, που ασκούν αυστηρή κριτική τόσο στον CR7, όσο και στον ομοσπονδιακό τεχνικό, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε ένα άρθρο της A Bola που τιτλοφορείται «Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ φοβάται να βγάλει έξω τον Κριστιάνο». Μέσα στο κείμενο αναφέρεται ένα σχόλιο του άλλοτε Άγγλου διεθνή, Κρις Σάτον, όπου ανέφερε πως ο Μαρτίνεθ δεν είναι ο προπονητής των Πορτογάλων, αφού φοβάται να αντικαταστήσει τον Κριστιάνο, που ήταν «απόντας» από το ματς.

Μάλιστα, ο Ισπανός τεχνικός σε σχετική ερώτηση που του τέθηκε απάντησε πως δεν γίνεται να κάνει αλλαγή τον καλύτερο σκόρερ της ιστορίας, όταν η ομάδα του ψάχνει το γκολ.

gazzetta.gr