Λουτσέσκου τέλος, Πούσιτς προ των πυλών

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποτελεί πλέον οριστικά παρελθόν για τον ΠΑΟΚ και τον Μαρίνο Πούσιτς να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.

Ο κύκλος του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ έκλεισε και τυπικά, καθώς ο Ρουμάνος προπονητής απέστειλε την Τετάρτη (17/6) υπογεγραμμένη τη συμφωνία λύσης του συμβολαίου του, έχοντας προηγουμένως ολοκληρωθεί και η απαραίτητη διαδικασία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής του.

Με αυτόν τον τρόπο μπαίνει οριστικό τέλος σε μια συνεργασία που, σε δύο διαφορετικές θητείες, διήρκεσε συνολικά επτά χρόνια και συνδέθηκε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου.

Η επίσημη ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας αναμένεται να γίνει από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ όταν πλησιάσει χρονικά και η ανακοίνωση του νέου προπονητή, ώστε να υπάρξει ομαλή μετάβαση στην επόμενη ημέρα.

Όλα δείχνουν πως ο άνθρωπος που θα διαδεχθεί τον Λουτσέσκου είναι ο Μαρίνο Πούσιτς. Ο 55χρονος τεχνικός παραμένει το μεγάλο φαβορί για τον πάγκο του «Δικεφάλου», με τις δύο πλευρές να βρίσκονται στις τελικές συζητήσεις και να απομένουν λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

gazzetta.gr