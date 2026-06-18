Έξαλλος ο Τούχελ - «Εκλιπαρώ τη FIFA να αλλάξει τη θέση των φωτογράφων»

Τον εκνευρισμό του έδειξε ο Τόμας Τούχελ προς τη FIFA για τη θέση που έχει ορίσει να βρίσκονται οι φωτογράφοι κατά τη διάρκεια που ακούγονται οι εθνικοί ύμνοι πριν την έναρξη των αναμετρήσεων.

«Εκλιπαρώ τη FIFA να αλλάξει τη θέση των φωτογράφων κατά τη διάρκεια των εθνικών ύμνων. Δεν μπορούσα να δω την ομάδα μου. Περίμενα πως και πώς για την στιγμή αυτή, είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και εγώ βρισκόμουν μπροστά από έναν τοίχο 50 φωτογράφων. Δεν μπορούσα να δω ούτε έναν παίκτη μου και αυτό το σκηνικό κατέστρεψε την εμπειρία μου», ανέφερε.

🚨🚨🎙️| Thomas Tuchel on photographers blocking his view during the national anthem:



“I’m 𝐁𝐄𝐆𝐆𝐈𝐍𝐆 FIFA to 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐆𝐄 the position of photographers during the national anthem. I couldn’t see my team.



“I was waiting for this moment, it’s a very special moment, and I was… pic.twitter.com/iZPPZfdCAK — CentreGoals. (@centregoals) June 18, 2026

sport-fm.gr