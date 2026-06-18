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Έξαλλος ο Τούχελ - «Εκλιπαρώ τη FIFA να αλλάξει τη θέση των φωτογράφων»

ΓΗΠΕΔΟ

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Έξαλλος ο Τούχελ - «Εκλιπαρώ τη FIFA να αλλάξει τη θέση των φωτογράφων»

Ο Τούχελ σε δηλώσεις έδειξε τον εκνευρισμό του για τους φωτογράφους και τη θέση τους κατά τη διάρκεια που ακούγονται οι εθνικοί ύμνοι.

Τον εκνευρισμό του έδειξε ο Τόμας Τούχελ προς τη FIFA για τη θέση που έχει ορίσει να βρίσκονται οι φωτογράφοι κατά τη διάρκεια που ακούγονται οι εθνικοί ύμνοι πριν την έναρξη των αναμετρήσεων.

«Εκλιπαρώ τη FIFA να αλλάξει τη θέση των φωτογράφων κατά τη διάρκεια των εθνικών ύμνων. Δεν μπορούσα να δω την ομάδα μου. Περίμενα πως και πώς για την στιγμή αυτή, είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και εγώ βρισκόμουν μπροστά από έναν τοίχο 50 φωτογράφων. Δεν μπορούσα να δω ούτε έναν παίκτη μου και αυτό το σκηνικό κατέστρεψε την εμπειρία μου», ανέφερε.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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