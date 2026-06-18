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Ο Κριστιάνο δεν έκανε κυριολεκτικά τίποτα στην πρεμιέρα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Κριστιάνο δεν έκανε κυριολεκτικά τίποτα στην πρεμιέρα!

Ο Πορτογάλος σταρ δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει στην πρεμιέρα του στο Mundial και έγινε θέμα συζήτησης παγκοσμίως.

Για την ακρίβεια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε να κάνει μόλις δύο σουτ και δεν μπόρεσε να βοηθήσει την Πορτογαλία, με την ισοπαλία 1-1 να είναι το τελικό αποτέλεσμα κόντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, περιπλέκοντας την κατάσταση στο Group Κ.

 

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