Ο Κριστιάνο δεν έκανε κυριολεκτικά τίποτα στην πρεμιέρα!
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Πορτογάλος σταρ δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει στην πρεμιέρα του στο Mundial και έγινε θέμα συζήτησης παγκοσμίως.
Για την ακρίβεια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε να κάνει μόλις δύο σουτ και δεν μπόρεσε να βοηθήσει την Πορτογαλία, με την ισοπαλία 1-1 να είναι το τελικό αποτέλεσμα κόντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, περιπλέκοντας την κατάσταση στο Group Κ.
"Cristiano Ronaldo against Congo— Clarity (@Chi_lady_89) June 17, 2026
❌ 0 shots on target
❌ 0 dribbles attempted
❌ 0 fouls suffered
❌ 0 defensive contributions
2 duels contested and 1 lost
24 balls touched
3 forward passes completed
16 backward passes out of 21 attempted." pic.twitter.com/x2VZMPFHoh