Ο Κριστιάνο δεν έκανε κυριολεκτικά τίποτα στην πρεμιέρα!

Ο Πορτογάλος σταρ δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει στην πρεμιέρα του στο Mundial και έγινε θέμα συζήτησης παγκοσμίως.

Για την ακρίβεια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε να κάνει μόλις δύο σουτ και δεν μπόρεσε να βοηθήσει την Πορτογαλία, με την ισοπαλία 1-1 να είναι το τελικό αποτέλεσμα κόντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, περιπλέκοντας την κατάσταση στο Group Κ.