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Παναθηναϊκός: Δυνατό φιλικό με τον Άγιαξ

ΓΗΠΕΔΟ

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Παναθηναϊκός: Δυνατό φιλικό με τον Άγιαξ

Αντιμέτωπος με τον Άγιαξ θα τεθεί ο Παναθηναϊκός, στο τελευταίο φιλικό που θα δώσει επί ολλανδικού εδάφους. 

Δυνατό φιλικό τεστ για τους Πράσινους στο Έρμελο της Ολλανδίας. 

Ο "Αίαντας" ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στον πρώτο φιλικό αγώνα της προετοιμασίας του στις 4 Ιουλίου, 16:00 ώρα Ελλάδας. 

Αυτό θα είναι το τελευταίο φιλικό των Πρασίνων επί ολλανδικού εδάφους, καθώς στις 5 Ιουλίου η αποστολή του Τριφυλλιού θα επιστρέψει στην Ελλάδα. 

sdna.gr 

 

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Ελλαδα

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