Παναθηναϊκός: Δυνατό φιλικό με τον Άγιαξ

Αντιμέτωπος με τον Άγιαξ θα τεθεί ο Παναθηναϊκός, στο τελευταίο φιλικό που θα δώσει επί ολλανδικού εδάφους.

Δυνατό φιλικό τεστ για τους Πράσινους στο Έρμελο της Ολλανδίας.

Ο "Αίαντας" ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στον πρώτο φιλικό αγώνα της προετοιμασίας του στις 4 Ιουλίου, 16:00 ώρα Ελλάδας.

Αυτό θα είναι το τελευταίο φιλικό των Πρασίνων επί ολλανδικού εδάφους, καθώς στις 5 Ιουλίου η αποστολή του Τριφυλλιού θα επιστρέψει στην Ελλάδα.

sdna.gr