Ανακοίνωση από το Σωματείο της Ομόνοιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΟ Αθλητικός Σύλλογος ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλα τα μέλη που παρευρέθηκαν και συμμετείχαν στην Τακτική Εκλογική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026.

Με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής, εκλέγονται για την επόμενη τριετία οι ακόλουθοι:

• Αντωνίου Τούλα

• Χατζηγεωργίου Σταύρος

• Χριστοδούλου Χριστόδουλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγχαίρει τα νεοεκλεγέντα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και τους εύχεται κάθε επιτυχία στην επιτέλεση των καθηκόντων τους προς όφελος του Συλλόγου και των μελών του.Αθλητικός Σύλλογος ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας