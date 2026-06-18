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Εκτός μάχης για τον Αντετοκούνμπο οι Μπλέιζερς!

ΓΗΠΕΔΟ

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Εκτός μάχης για τον Αντετοκούνμπο οι Μπλέιζερς!

Στην απόφαση να μην κυνηγήσουν την υπογραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μία ομάδα μείον… από τη λίστα με αυτές που επιθυμούν να αποκτήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Ελληνας άσος έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από τους Μπακς και ήδη πολλές ομάδες προετοιμάζονται να διεκδικήσουν την υπογραφή του. Ωστόσο σε αυτές δεν θα είναι οι Πόρτλαντ ΤρέιλΜπλέιζερς.

Όπως αναφέρει ο Τζέικ Φίσερ οι υπεύθυνοι της ομάδας αποφάσισαν να μην μπουν τελικά στη μάχη κρίνοντας ότι ακόμη και να καταφέρουν να τον αποκτήσουν δεν θα μπορούσαν να φτάσουν σε μια συμφωνία για επέκταση του συμβολαίου του.

«Μου έχουν πει ότι το Πόρτλαντ, κατά τη λήξη της προθεσμίας μεταγραφών τον Φεβρουάριο, ήταν έτοιμο να θυσιάσει first-round draft capital έως και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια σε ένα trade για τον Αντετοκούνμπο, ακόμη και χωρίς να γνωρίζει με βεβαιότητα ότι ο Αντετοκούνμπο θα δεσμευόταν για επέκταση συμβολαίου.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

NBA

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