Το αναλυτικό πρόγραμμα προετοιμασίας της Ομόνοιας
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ενημέρωση από τους πράσινους
Η Ομόνοια ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα προετοιμασίας της ενόψει της νέας σεζόν:
Αρχίζει από την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, η προετοιμασία για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 με τη διενέργεια εργομετρικών και άλλων εξετάσεων και ακολούθως προπονήσεις και φιλικά παιχνίδια μέχρι την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.
19-20 Ιουνίου: Εργομετρικές και άλλες εξετάσεις
22-26 Ιουνίου: Προπονήσεις στο Κοινοτικό Στάδιο Κυπερούντας
29 Ιουνίου – 10 Ιουλίου: Προπονήσεις και Φιλικά παιχνίδια στην Πολωνία (Κιέλτσε)
2 Ιουλίου, 19:00 | OMONOIA vs FC Dinamo Bucuresti | OMONOIA TV
5 Ιουλίου, 19:00 | ΟΜΟΝΟΙΑ vs Hapoel Beer Sheva | OMONOIA TV
9 Ιουλίου, 19:00 | ΟΜΟΝΟΙΑ vs Korona Kielce | OMONOIA TV
Θα προγραμματιστεί ακόμη ένα φιλικό παιχνίδι πριν τον πρώτο Ευρωπαϊκό αγώνα, ο οποίος θα διεξαχθεί 21 ή 22 Ιουλίου