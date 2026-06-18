Το αναλυτικό πρόγραμμα προετοιμασίας της Ομόνοιας

Η Ομόνοια ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα προετοιμασίας της ενόψει της νέας σεζόν:

Αρχίζει από την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, η προετοιμασία για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 με τη διενέργεια εργομετρικών και άλλων εξετάσεων και ακολούθως προπονήσεις και φιλικά παιχνίδια μέχρι την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

19-20 Ιουνίου: Εργομετρικές και άλλες εξετάσεις

22-26 Ιουνίου: Προπονήσεις στο Κοινοτικό Στάδιο Κυπερούντας

29 Ιουνίου – 10 Ιουλίου: Προπονήσεις και Φιλικά παιχνίδια στην Πολωνία (Κιέλτσε)

2 Ιουλίου, 19:00 | OMONOIA vs FC Dinamo Bucuresti | OMONOIA TV

5 Ιουλίου, 19:00 | ΟΜΟΝΟΙΑ vs Hapoel Beer Sheva | OMONOIA TV

9 Ιουλίου, 19:00 | ΟΜΟΝΟΙΑ vs Korona Kielce | OMONOIA TV

Θα προγραμματιστεί ακόμη ένα φιλικό παιχνίδι πριν τον πρώτο Ευρωπαϊκό αγώνα, ο οποίος θα διεξαχθεί 21 ή 22 Ιουλίου