Ανακοίνωσε τον Μπερνάντο Σίλβα η Ρεάλ Μαδρίτης

Ο νέος σταθμός στην καριέρα του Μπερνάντο Σίλβα είναι και επίσημα η Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Πορτογάλου άσου ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα δύο χρόνια.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Μπερνάρντο Σίλβα κατέληξαν σε συμφωνία, σύμφωνα με την οποία θα είναι παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης για τις επόμενες δύο σεζόν, έως τις 30 Ιουνίου 2028», αναφέρει αναλυτικά.

Θυμίζουμε ότι ο Μπερνάντο Σίλβα είχε πάρει μεταγραφή από τη Μονακό στη Μάντσεστερ Σίτι το 2017, στην οποία και αγωνίστηκε μέχρι και την εφετινή σεζόν.