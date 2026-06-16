Αμορίμ: «Μια από τις φιλοδοξίες που είχα στην καριέρα μου ήταν να προπονήσω τη Μίλαν»

Σε νέα εποχή πέρασε η Μίλαν που το απόγευμα της Τρίτης (16/06) ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός μίλησε με εξαιρετικά λόγια για τους «ροσονέρι», τονίζοντας πως μία από τις φιλοδοξίες του ήταν να κάτσει στον πάγκο τους.

«Υπάρχουν φιλοδοξίες που σε συνοδεύουν σε όλη σου την καριέρα και για μένα, το να προπονήσω την Μίλαν ήταν πάντα μία από αυτές. Ξέρω ακριβώς τι αντιπροσωπεύει αυτός ο σύλλογος: ιστορία, κύρος και μια εξαιρετική βάση οπαδών σε όλο τον κόσμο.

Είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζω με υπερηφάνεια και ενθουσιασμό, έχοντας πλήρη επίγνωση του τι σημαίνουν αυτά τα χρώματα. Ανυπομονώ να ξεκινήσω και να βιώσω το πάθος που καθοδηγεί καθημερινά την Μίλαν», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Αμορίμ.