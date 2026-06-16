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Στη Μίλαν και επίσημα ο Ρούμπεν Αμορίμ

ΓΗΠΕΔΟ

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Στη Μίλαν και επίσημα ο Ρούμπεν Αμορίμ

Αντικαθιστά στον πάγκο των «ροσονέρι» τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι

Η Μίλαν γύρισε... σελίδα και μπήκε στην εποχή Ρούμπεν Αμορίμ!

Το απόγευμα της Τρίτης (16/06) οι «ροσονέρι» ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Πορτογάλου τεχνικού, ο οποίος και έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διετούς διάρκειας, με οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο.

Οι δύο πλευρές βρισκόντουσαν σε διαπραγματεύσεις εδώ και αρκετές εβδομάδες, με τις συζητήσεις τελικώς να φτάνουν σε «γάμο» και τον 41χρονο προπονητή να αναλαμβάνει τα ηνία των Μιλανέζων μετά την αποχώρηση του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Ο νεαρός κόουτς έχει μπροστά του ένα δύσκολο και απαιτητικό έργο, καθώς, καλείται να επαναφέρει τη Μίλαν στην κορυφή της Ιταλίας και μαζί να οδηγήσει τον σύλλογο στην επιστροφή του στο Champions League, από το οποίο θα απουσιάσει τη νέα σεζόν μετά την σοκαριστική εξέλιξη που πήρε η φετινή χρονιά.

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