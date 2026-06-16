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Υποβιβάστηκε η κυπελλούχος Τσεχίας Κάρβινα για στημένα ματς

ΓΗΠΕΔΟ

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Υποβιβάστηκε η κυπελλούχος Τσεχίας Κάρβινα για στημένα ματς

Κεντρικό πρόσωπο στην πολύκροτη αυτή υπόθεση αποτελεί ο δήμαρχος της πόλης και τότε πρόεδρος της Κάρβινα.

Συγκλονίζεται το ποδόσφαιρο της Τσεχίας από το σκάνδαλο στημένων αγώνων. Μετά μάλιστα από πολύμηνη έρευνα η επιτροπή δεοντολογίας της ομοσπονδίας της χώρας ανακοίνωσε τον υποβιβασμό της κυπελλούχου ομάδας, Κάρβινα, από το πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας.

Η Κάρβινα είχε ανατρέψει τα προγνωστικά και κατέκτησε φέτος το κύπελλο, πρώτο τρόπαιο της ιστορίας της, επικρατώντας στον τελικό της Γιάμπλονετς. Σύμφωνα με την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής η ομάδα υποβιβάστηκε στη Β' κατηγορία, καθώς αποδείχθηκε πως στα μπαράζ παραμονής πριν δύο χρόνια φέρεται να συμμετείχε στο στήσιμο τριών αγώνων.

Κεντρικό πρόσωπο στην πολύκροτη αυτή υπόθεση αποτελεί ο δήμαρχος της πόλης και τότε πρόεδρος της Κάρβινα, Γιαν Βολφ, ο οποίος είχε δώσει χρήματα σε διαιτητές και παίκτες αντιπάλων ομάδων.

Η ποινή είναι εφέσιμη, ωστόσο εφόσον διατηρηθεί, είναι βέβαιος και ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός της Κάρβινα, η οποία επρόκειτο να συμμετάσχει στα πλέι οφ του Europa League. Στον Βολφ επιβλήθηκε απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο για 12 χρόνια και πρόστιμο 125 χιλιάδων ευρώ, ενώ στην Κάρβινα επιβλήθηκε και πρόστιμο 414 χιλιάδων ευρώ.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

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ΔΙΕΘΝΗ

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