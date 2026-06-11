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Η Παρί θέλει να ρίξει τη «βόμβα» με Ολίσε!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Παρί θέλει να ρίξει τη «βόμβα» με Ολίσε!

Η Παρί Σεν Ζερμέν φαίνεται πως είναι διατεθειμένη να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου να πείσει την Μπάγερν Μονάχου να παραχωρήσει τον Μάικλ Ολίσε.

Η Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε... δια περιπάτου τη φετινή Bundesliga, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 16 βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Οι πρωταγωνιστές των Βαυαρών ήταν πολλοί, εκείνος όμως που έκανε τη διαφορά και εκτόξευσε την απόδοσή του σε επίπεδα... Χρυσής Μπάλας, είναι αναμφίβολα ο Μάικλ Ολίσε.

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός πέτυχε 15 γκολ και μοίρασε 21 ασίστ σε 32 αναμετρήσεις, συνθέτοντας μια «φονική» τριάδα, παρέα με τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας. Το όνομα του Ολίσε, γράφτηκε πριν από μερικές ημέρες για τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να επιθυμεί την ένταξη του 24χρονου στο ρόστερ των «μερένχες».

Ωστόσο, η ομάδα που έχει μπει δυνατά στην κούρσα απόκτησης του είναι άλλη και δεν είναι από την Ισπανία. Ο λόγος για την Παρί σεν Ζερμέν, η οποία πρόκειται να επιδιώξει για το μεγάλο «μπαμ» τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, σύμφωνα με δημοσιεύματα της «L'Équipe».

Παρόλο που ο πρόεδρός του, Χέρμπερτ Χάινερ, τόνισε ότι ο Γάλλος επιθετικός δεν είναι προς πώληση, ο οποίος ετοιμάζεται να αγωνιστεί στο πρώτο του Μουντιάλ με τους «τρικολόρ», έχει γίνει αντικείμενο φημών για μεταγραφή τις τελευταίες ημέρες. Με βάση το ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας, λέγεται ότι η διοίκηση των Παριζιάνων εκφράζει αισιοδοξία σχετικά με τη θετική έκβαση αυτής της συμφωνίας.

Παρότι ο «Guardian» έκανε λόγο για ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης ύψους περίπου 150 εκατομμυρίων, η Μπάγερν απέρριψε την πρόταση και φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να διαπραγματευτεί από τα… 200 εκατομμύρια ευρώ και πάνω.

athletiko.gr 

 

 

 

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