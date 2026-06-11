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Τραγωδία στην Ολλανδία, αυτοκίνητο παρέσυρε ποδηλάτες - Δύο παιδιά και ένας ενήλικος έχασαν τη ζωή τους

ΓΗΠΕΔΟ

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Τραγωδία στην Ολλανδία, αυτοκίνητο παρέσυρε ποδηλάτες - Δύο παιδιά και ένας ενήλικος έχασαν τη ζωή τους

Το όχημα έπεσε πάνω σε ομάδα ποδηλατών κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής, ανακοίνωσαν οι αρχές - Τέσσερα ακόμη παιδιά τραυματίστηκαν.

Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σήμερα στην Ολλανδία όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα ποδηλατών κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 12.30 το μεσημέρι σε έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στο Βόχελβαρντε, στην επαρχία Ζίλαντ.

«Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα 14 παιδιών με ποδήλατα και σε δύο συνοδούς κατά τη διάρκεια της σχολικής τους εκδρομής. Κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού, τρείς άνθρωποι δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους δύο παιδιά και ένας ενήλικας», αναφέρουν η τοπική αστυνομία.

Αλλά τέσσερα παιδιά που τραυματίστηκαν βαριά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η ηλικία των παιδιών δεν έγινε γνωστή.

 

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