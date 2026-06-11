Το ύστατο τάνγκο του σπουδαιότερου όλων των εποχών

Η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεφεύγει από το καθαρά αθλητικό πλαίσιο. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που κάνει ακόμη και αυτούς στους οποίους δεν αρέσει το ποδόσφαιρο να το παρακολουθούν. Όταν κάτι συμβαίνει ανά τέσσερα χρόνια, είναι σίγουρα πιο ξεχωριστό από ένα πρωτάθλημα ή μια ευρωπαϊκή διοργάνωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο.

Εύκολα γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, πως η δυσκολία διάκρισης είναι τεράστια, αλλά όταν αυτή έρχεται, η αποθέωση ξεπερνά τα φυσιολογικά πλαίσια. Παίκτες-μύθοι σημάδεψαν την καριέρα τους με μια επιτυχία, όπως για παράδειγμα εκείνη του Ντιέγκο Μαραντόνα το 1986, ενώ υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, όπως το χαμένο πέναλτι του Ρομπέρτο Μπάτζιο ή η κουτουλιά του Ζινεντίν Ζιντάν στο τελευταίο ματς της καριέρας του. Όμως, ο παίκτης με την πιο αμφίρροπη σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν μπορεί να είναι άλλος από τον κορυφαίο όλων των εποχών, τον Λιονέλ Μέσι, στον οποίο ταιριάζει απόλυτα η διάσημη παραίνεση του Ουίνστον Τσόρτσιλ: «Αν βρεθείτε να περπατάτε μέσα στην κόλαση, συνεχίστε να περπατάτε».

Τι άκουσε όλα αυτά τα χρόνια πριν από το 2022 για να κατακτήσει αυτό που, αν υπήρξε ένας που το άξιζε, ήταν εκείνος. Ο Μέσι ήταν υποχρεωμένος να κουβαλά για χρόνια ένα ασήκωτο βάρος, το οποίο εν τέλει κατάφερε να πετάξει από πάνω του, γιατί πολύ απλά είναι ο GOAT του αθλήματος. Ακούστηκε, γράφτηκε πως είναι loser. Ο παίκτης που στα 25 του χρόνια είχε ήδη κατακτήσει 4 (!) Χρυσές Μπάλες (στις μέρες μας δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής με Χρυσή Μπάλα κάτω των 25 ετών) και 3 Champions League. Ακούστηκε, γράφτηκε πως δεν έχει προσωπικότητα. Ο παίκτης για τον οποίο όλοι οι συμπαίκτες του στην εθνική Αργεντινής έλεγαν ότι θα πέθαιναν, προκειμένου να τον δουν να κατακτά το Μουντιάλ. Χωρίς αντιπαλότητες, χωρίς «εγώ» όταν φορούσε το εθνόσημο και χωρίς να κρυφτεί ποτέ από την ευθύνη της αποτυχίας. Ο 35χρονος τότε Νικολάς Οταμέντι, με μια τεράστια καριέρα στο κορυφαίο επίπεδο, όταν έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε τατουάζ το τρόπαιο να το ακουμπά όχι εκείνος, αλλά ο Μέσι. Όλα αυτά είναι ενδεικτικά του ποιον αποκαλούσαν loser και παίκτη χωρίς προσωπικότητα.

Η δικαίωση για τον Μέσι μπορεί να άργησε, αλλά ήρθε. Θα μπορούσε να είχε κατακτήσει το Μουντιάλ το 2014, όταν είχε πάρει από το χέρι μια ολόκληρη χώρα και την είχε οδηγήσει στον τελικό. Ένα σύνολο παικτών που εξαρτιόταν αποκλειστικά από εκείνον. Και δεν είναι προσωπική άποψη, το λένε οι αριθμοί: από τα έξι γκολ που σημείωσε η «αλμπισελέστε» στον όμιλο με τη Βοσνία, το Ιράν και τη Νιγηρία, τα τέσσερα ήταν δικά του. Ποιος πείθεται ότι χωρίς εκείνον θα περνούσε τον όμιλο; Ποιος μπορεί να ξεχάσει ότι το 2018 η Αργεντινή κινδύνεψε να μείνει εκτός της τελικής φάσης του Μουντιάλ; Και πάλι εκεί ήταν ο Μέσι όταν, στο do-or-die ματς στην έδρα του Εκουαδόρ, εκείνος με ένα αδιανόητο χατ-τρικ γλίτωσε το κάζο την τελευταία αγωνιστική.

Η εθνική Αργεντινής είναι μια παραδοσιακή δύναμη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, κανείς δεν αμφιβάλλει γι' αυτό, αλλά μονάχα η ομάδα της χρυσής τριετίας 2021-24 κατάφερε να υποστηρίξει ουσιαστικά τον Μέσι. Είδαμε τα αποτελέσματα. Ένα Μουντιάλ, δύο Κόπα Αμέρικα και ένα Finalissima. Μία από τις πιο πετυχημένες εθνικές ομάδες που υπήρξαν ποτέ. Αλλά δεν ήταν πάντα έτσι, ακόμη κι αν κάποιοι το ξεχνούν. Είναι συγκλονιστικό ότι σε όλες αυτές τις επιτυχίες ο ηγέτης και πολυτιμότερος παίκτης ήταν πάντα ο Μέσι. MVP του Κόπα Αμέρικα 2021, που διεξήχθη στη Βραζιλία, τη μισητή αντίπαλο της Αργεντινής, με 4 γκολ και 5 ασίστ. MVP στο Finalissima με δύο ασίστ στο 3-0 επί της Ιταλίας στο Γουέμπλεϊ. MVP στο Παγκόσμιο Κύπελλο (για δεύτερη φορά μετά το 2014) με 7 γκολ και 3 ασίστ. Μοναδική εξαίρεση το Κόπα Αμέρικα 2024, στο οποίο αγωνιζόταν με πρόβλημα τραυματισμού. Δεν έχει υπάρξει παίκτης που όχι μόνο να έχει κάνει όσα εκείνος, αλλά έστω να έχει πλησιάσει τους αριθμούς και την τρομακτική επιδραστικότητά του σε τόσες πολλές διοργανώσεις.

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν γιατί αυτό το Μουντιάλ θα είναι το πιο… διασκεδαστικό για τον Μέσι. Δεν έχει πίεση, δεν υπάρχει «πρέπει», γιατί ό,τι ήταν να κάνει το έκανε. Θα έχει αγωνιστεί σε έξι Μουντιάλ, αριθμό-ρεκόρ, και όποιος πιστεύει ότι δεν έχει κίνητρο για το back-to-back πλανάται πλάνην οικτράν. Ο Μέσι τον τελευταίο χρόνο διαχειρίζεται το σώμα του και τη φυσική του κατάσταση ώστε να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή φόρμα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπως έκανε και το 2022, με αποτέλεσμα να αναρωτιέσαι αν αυτός ο παίκτης βρίσκεται πραγματικά στη δύση της καριέρας του.

Θα είναι ασύλληπτο αν καταφέρει να φτάσει στην κατάκτηση ενός δεύτερου συνεχόμενου Μουντιάλ. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι θα είναι σημαντικός για την ομάδα του. Ο Μέσι, μέχρι να φτάσει η μέρα που θα αποσυρθεί, θα κάνει τη διαφορά κάθε φορά που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, διότι μπορεί τα χρόνια να έχουν περάσει, αλλά όταν έχει την μπάλα στα πόδια του η σκέψη του είναι πάντα πιο μπροστά από εκείνη του αντίπαλου αμυντικού. Αυτή η πορεία θα είναι συγκινητική, γιατί θα είναι η τελευταία του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, μία ύστατη παράσταση του σπουδαιότερου ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε ποτέ. Και όπως λένε σε τέτοιες περιπτώσεις: «Μην στεναχωριέσαι επειδή τελειώνει, χαμογέλασε επειδή συνέβη»...