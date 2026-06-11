Η UEFA όρισε στο Super Cup τον Σομαλό διαιτητή που «κόπηκε» από το Μουντιάλ!

Σε μια όμορφη και αξιέπαινη κίνηση με βαθύ συμβολισμό προχώρησε η UEFA.

Η Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης (11/06) πως ο Σομαλός διαιτητής, Ομάρ Αρτάν, θα διευθύνει τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άστον Βίλα στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας στις 12 Αυγούστου!

Ο 34χρονος διαιτητής είδε τις τελευταίες ώρες το όνομά του να κάνει τον γύρο του κόσμου, καθώς, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Βόρεια Αμερική του απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός Μουντιάλ.

Η FIFA από την πλευρά της κράτησε... αποστάσεις γύρω από το θέμα αυτό, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Η FIFA δεν εμπλέκεται στις διαδικασίες μετανάστευσης της χώρας υποδοχής, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης βίζας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της UEFA:

Μετά από συζητήσεις με την συνομοσπονδία, την Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF), η UEFA διόρισε σήμερα τον Σομαλό διαιτητή, Ομάρ Αρτάν, για να διαιτητεύσει το Super Cup της UEFA του 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου στο Σάλτσμπουργκ μεταξύ της νικήτριας του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν, και της νικήτριας του Europa League, Άστον Βίλα.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Αρτάν έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους διαιτητές στον κόσμο και βρίσκεται στη διεθνή λίστα της FIFA από το 2018. Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων αγώνων που έχει διαιτητεύσει είναι ο επαναληπτικός αγώνας του τελικού του CAF Champions League 2025/26. Σε αναγνώριση των επιδόσεών του, έλαβε το βραβείο Διαιτητή της Χρονιάς της CAF για το 2025.

Ο Αρτάν είχε συμπεριληφθεί από τη FIFA στη λίστα των διαιτητών του αγώνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026, αλλά δεν μπορούσε να συμμετάσχει καθώς δεν του επιτράπηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η απόφαση να διοριστεί ο Αρτάν ως διαιτητής του αγώνα του UEFA Super Cup ελήφθη στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας («MoU») που υπεγράφη πρόσφατα μεταξύ της UEFA και της CAF για την ενθάρρυνση της συνεργασίας σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της διαιτησίας. Η UEFA και η CAF ενώνονται από μια κοινή δέσμευση για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε όλα τα επίπεδα και την προώθηση των βασικών αξιών της ενότητας, της ισότητας και της μη διάκρισης.