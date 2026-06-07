Μπερνάρντο Σίλβα: «Είναι μια επιλογή η Μπαρτσελόνα, αλλά δεν έχω ακόμη αποφασίσει»

Ο Μπερνάρντο Σίλβα δεν έχει ακόμη κατασταλάξει για το μέλλον του, όπως απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις μετά το χθεσινό φιλικό της Πορτογαλίας με την Χιλή.

«Δεν έχω πάρει ακόμα την απόφασή μου. Θέλω να βρίσκομαι σε έναν σύλλογο που με θέλει, αυτό είναι σίγουρο. Ένας σύλλογος όπου νιώθω ότι θα είμαι χρήσιμος», ανέφερε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός μένει ελεύθερος από την Μάντσεστερ Σίτι.

Ερωτηθείς αν είναι όνειρο μια μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα απάντησε: «Δεν πρόκειται να απαντήσω σε αυτό γιατί δεν ξέρω πού θα καταλήξω. Είναι μια επιλογή που έχω, αλλά δεν έχω πάρει ακόμα αυτή την απόφαση. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί».

Ο 31χρονος άσος είχε φέτος 3 γκολ και 5 ασίστ σε 53 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με την αγγλική ομάδα.

sport-fm.gr